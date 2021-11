Luca Vecchi guiderà i sindaci della regione. Eletto nuovo presidente Anci Emilia Romagna

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi è stato eletto presidente dell’Anci Emilia-Romagna.

“Voglio ringraziare l’assemblea e tutti i colleghi – ha detto il primo cittadino della città del Tricolore – Attribuisco un valore significativo al fatto che la candidatura è stata sottoscritta da sindaci di tutte le provenienze, in particolare Ferrara, Piacenza e Forlì.

È per me di grande importanza essere stato votato all’unanimità, non solo dalla mia parte politica”.

Vecchi si sofferma sugli obiettivi di mandato: “I Comuni e i primi cittadini si trovano indubbiamente ad un crocevia della storia del loro ruolo e di quello delle proprie comunità – ha detto in una nota – Ci stiamo lasciando alle spalle il vecchio mondo dopo aver gestito con grande serietà la pandemia e siamo alle porte di una nuova stagione; le risorse del Pnrr rappresenteranno una grande opportunità per il futuro del Paese. Cercherò di svolgere questa importante funzione rappresentando tutti gli associati, prestando ascolto alle loro istanze, interfacciandomi con gli organi centrali dello Stato convinto che dal dialogo, dal confronto costante e soprattutto costruttivo possano nascere soluzioni migliori per tutti”.