L’invasione delle zanzare giganti

All’interno della campagna regionale per la lotta alla zanzara tigre sono in distribuzione gratuita nei Centri sociali reggiani i kit larvicida per prevenire lo sviluppo del fastidioso insetto. L’obiettivo della campagna è informare e sensibilizzare sulle azioni di contrasto alla diffusione di zanzare e altri insetti che possono trasmettere malattie anche gravi come la West Nile. Le indicazioni regionali in merito al controllo della popolazione di zanzara tigre si basano principalmente sulla lotta integrata contro le larve, che prevede di cercare di eliminare i piccoli ristagni di acqua e quando ciò non è possibile – come ad esempio nei tombini – utilizzare un prodotto larvicida che previene lo sviluppo delle larve allo stadio adulto che è causa della molestia, garantendo nello stesso tempo un impatto ambientale contenuto. Per incentivare l’uso di questi prodotti larvicidi sono in distribuzione circa mille kit di prodotti antilarvali da usare nella lotta alla zanzara tigre.

I kit, uno per famiglia e fino ad esaurimento scorte, possono essere ritirati durante gli orari di apertura dei centri sociali che hanno aderito all’iniziativa: centro sociale Biasola via San Rigo 2/1, centro sociale Buco Magico, via Martiri di Cervarolo 47 (in distribuzione dal 17 luglio), centro sociale Centro Insieme via della Canalina, 19, centro sociale Il Circolo del villaggio Stranieri via don Sturzo 1, centro sociale Orologio via Massenet 19, centro sociale Rosta Nuova – via Medaglie d’oro della Resistenza 6, centro sociale Pigal via Petrella 2, centro sociale La capannina Paradisa via Beethoven 78/e, centro sociale Carrozzone via Gallinari 1, centro sociale Gattaglio, via del Gattaglio 30, Asineria Asini di Reggio Emilia via Scaruffi.

Si ricorda, infine, che il Comune di Reggio Emilia, per contrastare la proliferazione delle zanzare, effettua interventi programmati di prevenzione nelle aree pubbliche a rischio.

Maggiori informazioni sulla prevenzione del fenomeno e sulle misure necessarie per contrastarlo sul sito web regionale www.zanzaratigreonline.it.