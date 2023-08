L’altra alleanza: il “Cantiere” nel segno di Elly Schlein

Non c’è solo la vecchia maggioranza ventennale nell’agone della scelta del candidato sindaco. Per capire quale potrebbe essere un’altra futura alleanza di centrosinistra a Reggio nella primavera del 2024, molto più sulla falsariga dei desiderata della Schlein rispetto a quella che vorrebbero invece i vecchi maggiorenti della maggioranza reggiana, potrebbe essere utile guardare la composizione del dibattito “Cantiere 2024: inizio lavori” andato in scena giovedì sera (24 agosto) alla Festa del Pd. Erano presenti infatti Claudio Bigi, di Azione, Duilio Cangiari, di Europa Verde, Emanuele Cavallaro del Pd, già leader dell’area Letta e candidato alla Segreteria provinciale PD sconfitto di misura da Gazza, Alessandro Miglioli di Possibile, l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti di +Europa, Alex Scardina del Psi, Elena Mazzoni del M5S e Cosimo Pederzoli di Sinistra Italiana, ai quali si è aggiunto Federico Amico, esponente di spicco dell’area Schlein e vincitore delle Primarie aperte del PD insieme all’assessore Lanfranco De Franco.

Se il cantiere progredirà, lo dirà il futuro prossimo, ma la reunion dell’altra sera potrebbe aver gettato — potrebbe, il condizionale è d’obbligo – le fondamenta per un percorso che dalla sinistra più radicale passa dai Cinque stelle e arriva al centro, ovviamente transitando per il PD, Sel e i Verdi. Con possibile anzi probabile esclusione di Italia Viva, che non è certo più a destra di Calenda, ma va benissimo come capro espiatorio per proclamare urbi et orbi che il PD è tornato a sventolare la bandiera della sinistra.

Parte del Pd reggiano, cioè gran parte dell’area che ha votato Schlein alle Primarie, con questo tentativo sta cercando di seguire il modello Lepore che è risultato vincente a Bologna nel 2021, quando il suo candidato è passato al primo turno con il 62%. E’ spinto a farlo anche da sondaggi, più o meno attendibili, da cui emergerebbe un buon risultato per l’eventuale alleanza Coalizione civica, Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana e Rec. Una coalizione che buona parte della vecchia alleanza che governa Reggio da 20 anni, ex sinistra Dc con ex sinistra Pci, vede con estrema diffidenza per evidenti ragioni di potere. Anche gli esponenti dell’area Bonaccini, usciti vincenti nelle primarie degli iscritti ma perdenti in quelle allargate, non vedranno di buon occhio una coalizione così spostata a sinistra.

L’impressione è che, a sinistra del PD, nessuno voglia mettere, per ora, paletti insormontabili al nascituro Cantiere. Certo, ci saranno dei distinguo, tutti vorranno piantare le loro bandierine, qualcuno si perderà per strada e andrà comunque da solo alle elezioni amministrative. E’ vero che il Cantiere per ora è rivolto alle Europee e al Governo del Paese. Ma se il Cantiere è l’opzione preferita a livello nazionale sia per Schlein che per Conte, oltre che per Sel e i Verdi (per non parlare di organizzazioni come la CGIL di Landini), e lo è, eccome se lo è, allora qualcuno tenterà molto seriamente di concretizzarlo anche a livello locale.

La palla dunque passa nel campo del PD. Le parole in questa fase pesano il doppio. Termini come “continuità” e “discontinuità” rispetto alle giunte Delrio e Vecchi permetteranno di capire chi sta con chi.

Non è affatto la stessa cosa, infatti, aprire il Cantiere e trovare uno strapuntino per Azione (poi sarà stretto o largo a seconda del risultato elettorale dei Calendiani), oppure fare un patto con Azione e poi aggiungere all’alleanza PD-Azione una listina civica con qualche venatura di sinistra, come qualcuno ha intenzione di fare.

Insomma, la confusione sotto il sole della Festa resta grande, ma forse finalmente si intravede all’orizzonte qualcosa: la politica. Va da sè che il Cantiere non potrebbe essere guidato da un sindaco con orientamento centrista, per la poltrona del sindaco servirebbe un candidato dell’area Schlein o comunque della sinistra PD. In questo contesto, il famoso candidato unitario diventa sempre più problematico. Le Primarie quindi si avvicinano, e forse non sarebbero questo gran male. Invece di temerle come un Armageddon, dovrebbero finalmente essere viste come un salutare esercizio di democrazia.