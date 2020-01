L’allungo

La proiezione di Swg per La7 con copertura dell’8 per cento del campione vede Stefano Bonaccini al 51,8% e Lucia Borgonzoni al 41,5%, Simone Benini del M5s al 4,4%. In precedenza un’altra proiezione, relativa al 3 per cento del campione, sempre di Swg per La 7 attestava Stefano Bonaccini al 48,6-52,6% contro Lucia Borgonzoni al 40-44%.

Ancor prima, in base ai primi exit poll di Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra aveva tra il 47 e il 51%, mentre la Borgonzoni era tra il 44 e il 48%. Staccato Simone Benini del M5s che aveva tra il 2 e il 5%. Marta Collot di Potere al Popolo era tra lo 0 e l’1 per cento.

Il governatore uscente ricandidato era in vantaggio anche secondo gli intention poll Tecné per Rete4: Bonaccini era tra il 46,6 e il 50,5 per cento. Borgonzoni tra il 43,5 e il 47,5