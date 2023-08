La Reggiana distrugge il Pescara: 6-2. Doppietta di Portanova

Se il buon giorno si vede dal mattino…Comincia il calcio ufficiale e la Reggiana, sul neutro di Fiorenzuola, risponde “presente”. Era anche un match tra Nesta e Zeman quello che valeva oggi per il turno preliminare di Coppa Italia. Hanno stravinto Nesta e la Reggiana, e il calcio di Zeman si è confermato divertente…per gli avversari. Sotto di due gol alla mezz’ora, i granata sono andati al riposo sul 2-2 per poi dilagare nella ripresa. Mattatore di giornata proprio Manolo Portanova, contestato neoacquisto (per motivi extracalcistici) e oggetto di roventi polemiche. L’ex Genoa ha segnato 2 gol, quello del 2-2 e quello del 4-2. Di Lanini (doppietta su rigore), Girma e Vido gli altri gol che hanno sancito il tennistico 6-2 finale. La Reggiana passa il turno e domenica 13 agosto affronterà in trasferta il Monza, rivelazione della scorsa Serie A.