Ancora una volta tra i primi, anzi tra i primissimi. La Piccola Piedigrotta di Giovanni Mandara, il pizzaiuolo on the road che porta in giro l’arte di preparare una pizza come si deve, citata e premiata dal Gambero Rosso anche nell’edizione 2021 coi famosi “tre spicchi”, il massimo del riconoscimento.

La Piccola Piedigrotta risulta prima in regione nella categoria “Pizza all’italiana”.