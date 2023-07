La Grande Cena può attendere. Non troppo però! Il 10 si mangia

Le previsioni meteo, che annunciano tempo instabile, hanno convinto gli organizzatori a rimandare la Grande cena di Boorea, in programma lunedì 3 luglio alla sera nella centralissima piazza Prampolini.

La cena si svolgerà regolarmente lunedì prossimo, 10 luglio, sempre in piazza Prampolini. Ai fornelli ci saranno tra gli altri, i tre chef stellati della nostra provincia: Roberto Bottero della clinica gastronomica “Da Arnaldo”, Jacopo Malpeli dell’ “Osteria del Viandante” e Andrea Incerti Vezzani di “Ca’ Matilde”.

Con loro anche il pizzaiolo Giovanni Mandara, della “Piccola Piedigrotta”, Dario Nizzoli del “Ristorante Nizzoli2 di Villastrada (MN), Gianni Brancatelli (Ristorante “Burro&Salvia” di Reggio Emilia), Fabrizio Albini (“Veleno” di Brescia), Leonardo Giribaldi (“Osteria del Viandante” di Rubiera), Alessandro Tagliavini (“Pause Atelier dei Sapori” di Reggio Emilia).

Il ricavato andrà a beneficio di progetti di solidarietà e cooperazione internazionale in Siria, in Ucraina, in Madagascar e a Reggio Emilia.