La cultura non sta al suo posto. Nemmeno gli importanti reperti dei Civici Musei però

Non sarà emblematico come il furto della Gioconda dal Louvre ad opera dell’italiano Vincenzo Peruggia nel 1911 (il buongustaio dell’arte si tenne a rimirare Monna Lisa nella sua cameretta per due anni circa), ma, mutatis mutandis, in quella Reggio che non pullula certo di capolavori, ha il suo perché. E’ il percome che manca. Fatto sta che dai rinnovati di tutto (tranne evidentemente di efficaci sistemi antifurto) Musei Civici, sono scomparsi otto reperti scientifici del grande collezionista paletnologo dell’800 Gaetano Chierici.

Pezzi non facilmente commerciali ma determinanti nello studio e nella comprensione dello sviluppo della ricerca preistorica ed etnologica italiane in quel secolo pionieristico che incoronò appunto don Gaetano (Chierici) quale uno dei maggiori archeologici del suo tempo, un Indiana Jones estremamente ante litteram.

Ora, gli 007 museali dovranno completare l’opera di ricerca dei pezzi mancanti nella catalogazione poi scatteranno eventuali denunce contro ignoti. L’amministrazione (scappati i buoi dalla stalle, o meglio i reperti dalla vetrina) assicura controlli più efficienti e l’estate reggiana si tinge di un giallo che potrebbe stimolare almeno un racconto fotocopia di Carlo Lucarelli.