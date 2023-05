La coop sei tu ma anche l’Ucraina

Accolta a Reggio Emilia la delegazione cooperativa dall’Ucraina in tour in Italia per conoscere da vicino le nostre eccellenze. In particolare, nel nostro territorio, gli ospiti sono stati accompagnati in una serie di tappe della cooperazione agroalimentare, per offrire una panoramica significativa della filiera del Parmigiano-Reggiano.

Con il coordinamento di Franco Michelini, vicepresidente Legacoop Agroalimentare e vicepresidente Progeo, gli ospiti sono stati accolti e guidati nella visita alla Latteria Sociale Bagnolo in Piano con il pres. Renzo Morgotti, alla Stalla Sociale Pratofontana con il pres. Giorgio Catellani, fino alla sede di Progeo dove alla presentazione della cooperativa, a cura del pres. Graziano Salsi, si è affiancata la testimonianza della Coop. Macchine Agricole Solierese da parte del pres. Silvano Righi.

Lo study tour è stato organizzato nell’ambito del progetto WeProsper finanziato dalla cooperazione canadese e implementato dalla struttura del movimento cooperativo canadese Socodevi.

La delegazione era accompagnata da Gabriele Verginelli, Ufficio relazioni Internazionali di legacoop.

Legacoop Emilia Ovest ha partecipato all’incontro con il Presidente Edwin Ferrari e Pier Paolo Bacchieri, settore agroalimentare.