Iren: Armani verso Enel. Rosa di nomi per la sostituzione

L’amministratore delegato di Iren Gianni Armani è pronto a lasciare la multiutility per approdare in Enel. E il passaggio sarebbe imminente. A volere il manager nel colosso dell’energia sarebbe Flavio Cattaneo, con il quale il Armani già in passato ha in passato ha collaborato, proprio nel gruppo che gestisce le reti.

Gianni Armani ormai da tempo avrebbe espresso la propria volontà di lasciare Iren, avendo maturato una diversa visione delle strategie del gruppo.

Per voltare pagina, Gianni Armani era giunto in Iren nel maggio del 2021, subentrando a Massimiliano Bianco, serve la decisione del patto di sindacato tra i Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia. I nomi che già circolano per ora sono quelli dell’ex ad di Acea, Giuseppe Gola, del manager di Algebris Luca Camerano (ex Enel e A2a), a Stefano Siragusa (ex Ansaldo e Tim).