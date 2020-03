Ippocrate cercasi

Infermieri e medici cercansi anche in Emilia-Romagna: la Regione apre un bando straordinario per reclutare professionisti da destinare subito a Parma e Piacenza, le province più colpite dalla Covid-19. La procedura d’urgenza è rivolta sia a professionisti attualmente dipendenti del sistema sanitario nazionale – in questo caso l’incarico è subordinato all’assenso del datore di lavoro – o di altre strutture pubbliche o private, sia a professionisti in cerca d’impiego o a specializzandi.

Per non mettere in difficoltà zone già provate dall’emergenza coronavirus, dal bando sono escluse – oltre alle candidature presentate da chi è già impiegato in strutture sanitarie – Case residenze anziani (Cra) e strutture residenziali per disabili (Cssr) dell’Emilia-Romagna, e candidature provenienti da Lombardia e Veneto. La durata dell’incarico e l’impegno orario saranno concordate tra Azienda e professionista a seconda di disponibilità e perdurare delle necessità sanitarie.