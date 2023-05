Il Pd fa incetta di voti, si fa per dire, stravincendo la competizione elettorale ma con un dato che deve far riflettere. Oltre il 40% degli aventi diritto non si è recato alle urne.

A Castelnovo Sotto e San Polo due conferme, per Francesco Monica e Franco Palù. A Brescello il nuovo sindaco e Carlo Fiumicino (che ha sconfitto la ormai ex sindaca Elena Benassi nel derby del centrosinistra), a Correggio Fabio Testi, figlio del cooperatore Renzo Testi scomparso 6 anni fa.