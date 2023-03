In montagna il contributo ci guadagna: 140 mila euro d’aiuto ai cittadini della collina reggiana per pagare l’affitto

Sono state 102 le famiglie che risiedono nel territorio dell’Unione Colline Matildiche e che hanno ricevuto un contributo per pagare l’affitto riferito all’annualità 2022. Ai cittadini residenti nei comuni dell’Unione sono arrivati fondi regionali pari a 137.113 euro, già versati sui conti correnti di coloro che hanno presentato la domanda e che rispettavano i requisiti del bando. Le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale dell’Unione e dei singoli comuni.

Scendendo nello specifico, comune per comune, a Quattro Castella le famiglie che hanno ricevuto il contributo sono state 55, per un totale di euro 70.617; ad Albinea 51, per un totale di 47.756 euro, e a Vezzano sul Crostolo 30, con 18.740 euro assegnati.

I fondi erano destinati ai nuclei famigliari aventi Isee ordinario o corrente compreso tra 0 e 17.154 euro e quelli con Isee compreso tra 0 e 35mila euro che avessero avuto un calo del reddito Irpef superiore al 25%. Il contributo concedibile era una somma fissa pari a tre mensilità del canone per un importo massimo di 1.500 euro.

Negli ultimi anni la Regione ha messo a disposizione importanti risorse per aiutare le famiglie a far fronte al costo dell’affitto e così ridurre la precarietà abitativa. Una misura che ha permesso di sostenere i nuclei più in difficoltà in un periodo particolarmente critico, prima per via dell’emergenza pandemica e poi per l’aumento di bollette e costo della vita.

Per quest’ultimo bando, che aveva scadenza a fine ottobre 2022, la regione aveva allocato 40 milioni di euro.