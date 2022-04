Il Vescovo Morandi benedice il nuovo parcheggio della stazione Mediopadana

Taglio del nastro del parcheggio realizzato da Terminal One alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Reggio Emilia, l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi e il vescovo Giacomo Morandi. Fra il pubblico anche Antonella Spaggiari, sindaco protagonista della realizzazione della stazione. Il parcheggio sarà operativo da domani.

L’opera, costata 11 milioni di euro, quasi tutti a carico di Terminal One, è stata realizzata in meno di due anni dato che l’accordo con il Comune e Rfi è stato siglato nel luglio del 2020. Il parcheggio offrirà sin da subito quasi 1.400 stalli e servizi ccome la possibilità di prenotare il proprio stallo tramite una app dedicata, metodologie di pagamento snelle e veloci, dal contante al telepass, diverse modalità – e prezzi – di sosta, sorveglianza armata, wifi gratuito, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e abbonamenti mensili.

L’area, suddivisa in tre settori, offrirà diverse tipologie di parcheggio. Si può optare per lo Smart, dal costo di 1,50 euro l’ora per un massimo di 7 euro al giorno, oppure per il Business (2 euro l’ora/8,50 euro al giorno) o infine per il Club (2,50 euro l’ora/10 euro al giorno). Le tre tipologie di sosta hanno distanze dalla stazione che vanno dai 10 ai 120 metri e stalli di taglie differenti, ma sempre dalla “vestibilità” molto comoda, dai 2,50 ai 2,70 metri di larghezza. In più, sono previsti abbonamenti mensili da 70 euro, che si riducono a 40 euro per i pendolari in possesso di abbonamento Trenitalia e Italo.

Il parcheggio di Terminal One è stato progettato e realizzato con una grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Sono state infatti messe a dimora oltre 500 piante e 1.000 arbusti per contrastare le emissioni di anidride carbonica e per assicurare una adeguata ombreggiatura ai veicoli e tutti gli stalli del parcheggio sono già predisposti per accogliere le colonnine di ricarica delle vetture elettriche ed ibride, in modo da supportare il prevedibile aumento delle vetture elettriche in circolazione.