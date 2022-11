Il termosifone può attendere: riscaldamento vs gas putiniano. Per ora ci salviamo

E’ rinviata a lunedì 7 novembre l’accensione degli impianti termici (riscaldamento) nel territorio del comune di Reggio Emilia, per una durata massima di 13 ore al giorno.

Lo stabilisce un’ordinanza sindacale emanata oggi, con la quale si posticipa l’accensione del riscaldamento, rispetto alla data precedentemente fissata per il 2 novembre.

La misura è stata adottata in quanto le condizioni climatiche, le temperature in particolare, in questi ultimi giorni si sono attestate su livelli inusuali per la stagione autunnale e, come risulta dai bollettini meteorologici, nei prossimi giorni rimarranno miti e tali da consentire un risparmio energetico particolarmente importante in questo periodo, sia dal punto di vista economico che ambientale.

Il provvedimento non si applica a ospedali, cliniche, case di cura e ricoveri riservati a minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti. Sono inoltre escluse le scuole dell’infanzia, gli asili nido, le piscine e gli edifici adibiti ad attività industriali per esigenze di produzione.