Reggio Emilia - Benvenuti cittadini
Fondazione Manodori
logo
mobile-logo
HomeAttualitàIl Ministro Sangiuliano e l’autocontraddizione in termini
0 Commenti

Il Ministro Sangiuliano e l’autocontraddizione in termini

GENNY, MA CHE STAI A DI’? – CLAMOROSO CORTOCIRCUITO DEL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO: PRIMA INVEISCE CONTRO L’ABUSO DELLE PAROLE STRANIERE NELLA LINGUA ITALIANA, POI INCIAMPA ANCHE LUI: “L’ABUSO DEI TERMINI ANGLOFONI APPARTIENE A UN CERTO SNOBISMO MOLTO RADICAL CHIC”. E SU TWITTER LO PERCULANO: “GIUSTO. USARE PAROLE STRANIERE È RADICAL CHIC, PER ESSERE TRENDY E MOSTRARSI JET SET. BISOGNA TORNARE A USARE IL PROPRIO SLANG, DI DEFAULT. SENZA SENTIRSI UNDERDOG, NO? OK!”

Da Dagospia

Nessun commento

lascia un commento

Post correlati

Attualità, Economia, Politica, principale
Attualità, Economia, Politica, Primo piano
Attualità, Image of the people
Attualità, Cultura, Politica, Primo piano
Attualità, Politica, Primo piano
Attualità, Economia, Emilia, Lavoro, Politica