Il Ministro Sangiuliano e l’autocontraddizione in termini

GENNY, MA CHE STAI A DI’? – CLAMOROSO CORTOCIRCUITO DEL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO: PRIMA INVEISCE CONTRO L’ABUSO DELLE PAROLE STRANIERE NELLA LINGUA ITALIANA, POI INCIAMPA ANCHE LUI: “L’ABUSO DEI TERMINI ANGLOFONI APPARTIENE A UN CERTO SNOBISMO MOLTO RADICAL CHIC”. E SU TWITTER LO PERCULANO: “GIUSTO. USARE PAROLE STRANIERE È RADICAL CHIC, PER ESSERE TRENDY E MOSTRARSI JET SET. BISOGNA TORNARE A USARE IL PROPRIO SLANG, DI DEFAULT. SENZA SENTIRSI UNDERDOG, NO? OK!”
Da Dagospia
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