Il giallo può attendere

“Può darsi” che l’Emilia-Romagna passi in zona gialla per le festività natalizie. Ancora “non lo sappiamo”. Lo dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini a margine di un evento a Riccione. “Pur avendo in questi giorni superato il numero di contagi dello stesso periodo dell’anno scorso, abbiamo un numero molto inferiore di decessi” e “anche di ospedalizzazioni”, rileva il presidente, che sottolinea l’efficacia dei vaccini.

Se anche la regione dovesse passare a breve in zona gialla “non cambia nulla”, precisa Bonaccini, “non chiuderà nessuna attività economica, a differenza del passato”.

“Dobbiamo però continuare a combattere, a vaccinare il più possibile”, dice il presidente, che riporta i risultati della sua regione: “Abbiamo superato il 91% di prime dosi, siamo oltre l’89% di seconde. Superate 800mila terze dosi. Cominciano a prenotare le famiglie per i propri bambini dai 5 agli 11 anni”.

(Ansa)