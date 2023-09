Il garantismo spiegato alla sinistra (e anche alla destra)

Prima del derby Parma-Reggiana qualche coglione ha tirato sassate contro il pullman della Reggiana: un vetro è andato in frantumi. Si tratta di un atto altamente esecrabile e penalmente perseguibile. Sui social Cosimo Pederzoli, portavoce di Sinistra Italiana, ha commentato con sarcasmo l’episodio, chiedendosi se sia necessario arrivare al terzo grado di giudizio per capire se per caso non sia stato il pullman ad andare deliberamente incontro ai sassi. Chiaro il suo riferimento indiretto alla vicenda degli stupri dei quali continuano purtroppo a rimanere vittime molte donne in tutta Italia.

Se il riferimento di Pederzoli è alle dichiarazioni assai infelici del giornalista Giambruno, marito di Giorgia Meloni, anche noi siamo convinti che ogni donna sia liberissima di indossare gli abiti che vuole e anche di sbronzarsi: ci mancherebbe, mica siamo in Iran. Però parlare di “terzo grado” a proposito di Reggiana fa un chiaro riferimento anche al caso delicatissimo di Portanova, che è stato condannato in primo grado a 6 anni ed è in attesa del processo di appello. E allora qui i puntini sulle “i” sono necessari.

Il post di Pederzoli infatti è stato condiviso sui social da Raffaele Leoni, autorevole piddino di area Schlein molto vicino al sindaco Luca Vecchi. Ci permettiamo quindi di spiegare brevemente sia a Pederzoli che a Leoni l’ABC del garantismo. Orbene, è praticamente certo che la sassata sia stata scagliata da un ultrà del Parma. Il problema è: chi è stato? Siamo in grado di identificarlo per nome e cognome? La responsabilità penale infatti è sempre individuale. Ergo, non possiamo condannare tutti gli ultrà del Parma per quella sassata criminal-demenziale.

Per condannare qualcuno, bisogna individuare il soggetto, o i soggetti, che hanno compiuto l’esecrabile gesto. Lo stesso vale per gli idioti che hanno tirato fumogeni in campo dalla curva sud dove erano ospitati i tifosi granata e per il teppista della curva del Parma che ha scagliato un oggetto contro Berti. Premio Oscar per l’idiozia e un bel Daspo in arrivo anche per il tifoso che ha attivato il freno d’emergenza sul treno per Parma.

Ciononostante non possiamo condannare tutti i tifosi delle due curve, bisogna invece individuare con precisione i cretini che hanno buttato quegli oggetti in campo, e spezzare l’omertà e le complicità che li proteggono. Sennò al ritorno, quando il Parma verrà a Reggio, saranno problemi molto seri. Quindi no, non è stato il pullman della Reggiana ad attirare i sassi, e fare ironia sul fatto che non bisogna aspettare il terzo grado di giudizio per trovare i colpevoli non ci aiuta ad arrivare all’obiettivo, anzi.

Non va bene, insomma, quando i politici tirano per la giacchetta i magistrati o quando entrano a gamba tesa su vicende di questo tipo, come ha fatto ad esempio anche l’assessora Rabitti, dalla quale sul caso Portanova avremmo gradito un atteggiamento più prudente e rispettoso delle prerogative altrui. Purtroppo, o meglio, per fortuna, la Giustizia funziona così. Per condannare in via definitiva servono le prove, e un imputato ha diritto a rivendicare la sua innocenza fino al terzo grado di giudizio. Non piacerà ai giustizialisti, ce ne sono tanti a destra e un po’ di più a sinistra, dove il travaglismo evidentemente ha fatto grandi danni, ma non sappiamo cosa farci.

Le punizioni “esemplari” e un tanto al chilo magari piacciono al cosiddetto “popolo”, eccitano le folle e forse fanno pure guadagnare qualche voto, ma le fucilazioni senza processo dei nemici del popolo sono tipiche dei regimi totalitari. Quindi preferiamo tenerci il nostro sistema giudiziario, possibilmente migliorandolo e aumentando le garanzie e le tutele per gli indagati. Anche perché succede regolarmente che quando nel tritacarne del circo politico-mediatico-giudiziario finisce uno della propria parte politica, allora le stesse persone che amano issare gogne sulla pubblica piazza diventano immancabilmente garantiste, cioè meno dure e meno pure, e fioccano i distinguo e le giustificazioni.

Noi di 7per24 siamo sempre garantisti, non ci siamo mai accodati alla canea politico-mediatico-giudiziaria, siamo stati garantisti sul caso Bibbiano e lo siamo stati quando si è scatenata la polemica mediatica sulla casa del sindaco Vecchi. Non abbiamo fatto il tifo per la Procura quando un sindaco della nostra provincia veniva portato in caserma dai carabinieri e non ci siamo stracciati le vesti, né abbiamo firmato appelli di solidarietà per Mescolini, quando è stato allontanato da Reggio.

I fatti ci hanno dato ragione. Dunque, anche per Portanova e per gli incidenti di Parma lasciamo lavorare la magistratura, senza inseguire scorciatoie. Alla fine tireremo le somme.