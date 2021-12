Il fattore Gazza: spunta sotto l’albero il primo segretario provinciale Pd senza la benché minima traccia di comunismo nel curriculum

Quello stesso Pd reggiano (e affiliati più nostalgici) che lo scorso 11 settembre celebrava in pompa magna (laddove in gran parte del restante universo mundo la pompa è solo funebre) i 100 anni del Pci rimpiangendo figure quali Togliatti, la Iotti e Berlinguer, tre mesi dopo licenziava quale nuovo segretario provinciale il prof. Massimo Gazza, di tutt’altro background culturale. Non ultimo un ex turborenzismo che lo portava a guidare con entusiasmo le comitive reggiane alla Leopolda in tempi non poi così remoti (al netto della considerazione che, ad oggi, può non piacere ma Matteo Renzi ha fatto infiniti meno danni del Comunismo sparso per il mondo e dunque sia da considerarsi assai preferibile). L’orgoglio rosso si è liquefatto in pochi istanti davanti alla candidatura di uno dei più squisiti prodotti di Campo Samarotto, ovvero di quella scuola di formazione alla politica che dalla parrocchia ti proietta direttamente in qualche incarico di partito. Cosa sia successo nell’arco di questi tre mesi è ben presto detto. Nulla. Un conto insomma sono i convegni celebrativi dove seduti si consumano con enfasi retorica i bla, bla, bla (per dirla alla Greta) del caso. Un altro invece la realpolitik che deve giocoforza fare i conti con le forze e gli equilibri in campo.

Lo sfidante di Gazza alle primarie, mandato un po’ all’arma bianca dopo il ritiro della sindaca di Correggio Ilenia Malavasi (cui forse non andava di perdere), è stato come sappiamo l’attuale sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro. Che ha comunque ben figurato viste le percentuali di partenza, segno che, insomma, qualcuno nel partito ha opposto un po’ di resistenza, più di sostanza che di facciata dato anche che tutti gli Stati generali del Pd reggiano, almeno quelli che contano (gli altri si autorelegano a fare battutine facebook di dissenso) si erano da subito schierati con l’ex sindaco di Boretto. Orbene, c’è stato dibattito, ci sono stati i mini congressi di sezione, insomma un po’ si è duellato e questo fa sempre bene ad un’organizzazione di partito. Per quanto riguarda poi gli sfidanti Gazza, dicono, sia stato un buon sindaco, Cavallaro, dicono, sia un buon sindaco. Bene, avanti così.

Il punto è un altro: con Massimo Gazza probabilmente si consumerà definitivamente quell’allontanamento da tutta una galassia di sensibilità più o meno sinistrose (talvolta sinistrate) cui il partito di centrosinistra da sempre in maggioranza a Reggio ha progressivamente preso le distanze (tranne appunto che dai palchi dei convegni) dovendo fare i conti con la continua erosione interna del vecchio e glorioso serbatoio ideologico Pci ad opera dei più attivi e pragmatici esponenti dell’area cattolica ex democristiana che orbita attorno a Castagnetti e Delrio. E che progressivamente si è fusa negli stessi orizzonti di partito. E’ un bene, un male? E’ un dato di fatto. Magari anche il partito veleggerà su sponde di esigenze civili più moderne e complesse. Ma forse una domanda sulla sua attuale identità, e dunque capacità di rappresentanza, sarebbe auspicabile se la ponesse.

Ad esempio: che farà ora il neosegretario Pd Gazza? Si appresta a tessere le lodi del Compagno Pierferdi Casini, se il parlamentare bolognese uscirà vincente dalla lotteria del Quirinale? Marcerà con eskimo e pugno chiuso alzato fianco a fianco di Landini al grido di: “Lotta dura senza paura!”, per evitare che nascano troppi nemici a sinistra? Creativi, grafici e addetti stampa d’area sono già al lavoro per entrambe le eventualità.