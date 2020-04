I numeri della ripartenza

Altri 200 milioni per la ripartenza. Così in una conferenza stampa il Governatore Stefano Bonaccini ha presentato in soldoni i numeri tra investimenti e liquidità che vengono messe in campo per la prevista “fase 2” in Emilia Romagna, prevista tra la metà di aprile e la prima settimana di maggio.

Poi mille euro in più al personale medico-infermieristico che in queste settimane ha sopportato più di altri il peso professionale della pandemia ed una struttura sanitaria nazionale a Bologna che sarà dedicata ad eventure altre emergenze di questo tipo.

Questo il contenuto dell’informativa del Presidente, sperando naturalmente in uno snellimento delle procedure per l’ottenimento dei finanziamenti delle imprese che cercheranno di riaprire i battenti.