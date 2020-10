Nel week-end del brivido (in tutti i sensi) va in scena una protesta zonale e per gilde: l’altro ieri dei commercianti, ieri delle palestre e delle partite iva, oggi dei ristoratori e domani chissà. Alla vigila dei 2 novembre (tutti i defunti del commercio e delle attività) esplode la protesta pacifica e di piazza sotto il Palazzo. Mentre dentro il Palazzo (ove gli stipendi non sono comunque a rischio) si pensa ad un nuovo lockdown…

Intanto il teatro è chiuso (al pubblico) ma non fermo e prova, nel rispetto del Dpcm che ha bloccato l’accesso agli spettacoli, a reinventarsi in altri possibili modi.

In particolare, I Teatri Reggio Emilia stanno immaginando altre forme di fruizione dello spettacolo dal vivo. L’attività artistica è consentita e si cerca di utilizzarla dove è possibile “a porte chiuse”: per gli artisti stessi, per i lavoratori del teatro e per il pubblico.

In queste ore si stanno definendo alcuni eventi in presenza che saranno trasformati in progetti video, mentre si stanno mettendo a punto le prime dirette streaming.

I biglietti che saranno rimborsati sono quelli dei seguenti spettacoli: Bibilolo (31 ottobre e 1 novembre Teatro Cavallerizza), Messiaen Oiseaux (6, 7, 8 novembre Palcoscenico del Teatro Valli), John De Leo Grande Abarasse Orchestra (7 novembre Teatro Ariosto), MM Contemporary Dance Company (10, 11 novembre Teatro Cavallerizza), Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto (13 e 14 novembre), Contrappunti Lunari (13 novembre, Teatro Ariosto), Silvia Gribaudi (15 novembre, Teatro Cavallerizza), Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (15 novembre Teatro Municipale Valli). Annullato anche lo spettacolo Mk (31 ottobre e 1 novembre Teatro Ariosto) a ingresso libero.

Per ottenere il rimborso degli spettacoli è necessario recarsi in biglietteria nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12,30. Martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche dalle 17 alle 19.

I rimborsi saranno possibili entro e non oltre il giorno 14 novembre.

Sono confermate invece, ad oggi, le visite guidate al Teatro Municipale Valli di sabato 31 ottobre e sabato 7, 14 e 21 novembre.

Chi vuole rinunciare al rimborso e, in questo modo, aiutare il Teatro in questo momento difficile può inviare una mail a biglietteria@iteatri.re.it.

Inoltre, nell’ambito della collaborazione tra Fondazione I Teatri e Palazzo Magnani,

gli spettatori dei Teatri che hanno acquistato un biglietto per gli spettacoli annullati, da oggi e fino al 25 novembre, potranno entrare gratuitamente alle mostre “True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi” e “Atlanti, ritratti e altre storie” di Palazzo Magnani e Palazzo da Mosto, che al momento proseguono la loro attività. Per avere accesso alle mostre sarà necessario esibire il biglietto per uno degli spettacoli annullati dei Teatri, oppure il coupon sostitutivo ricevuto dalla biglietteria dei Teatri.