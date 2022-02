Ha stato Lenin

Mentre lo zar Putin rimette indietro le lancette della storia di un secolo e si riannette parte dell’Ucraina con uno strampalato discorso di propaganda filosovietica, scattano anche in Italia manifestazioni genericamente “per la pace”.

Non manca tra queste la municipalità di Reggio Emilia che chiama i cittadini a raccolta sabato 26 alle 17 per un presidio in piazza Prampolini.

Molto bene ma alla luce della rinascente (mai sopita in verità) volontà imperialistica delle propaggini dell’Unione sovietica, magari sarebbe utile ogni tanto fare qualche chiarimento interno con le agguerrite frange filoleniniste che ancora campeggiano in avanzato 2022 e che non fanno segreto di come considerino appetibili (al riparo beninteso delle loro perlopiù comode posizioni locali e lontani anni luce dalle brulle steppe) regimi illiberali, antidemocratici e dove sono sistematiche le violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo. Magari fare chiarezza con sé stessi ogni tanto sarebbe pure auspicabile.