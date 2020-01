Grandi manovre

Incontro oggi in Comune con Paola De Micheli, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti per fare il punto sulle opere stretegiche di Reggio Emilia. Ecco quanto emerso:

🛣️La tangenziale di Bagno avrà un nuovo percorso, salvando Corticella e Bagno. Si collegherà alla tangenziale nord togliendo il traffico dall’abitato di Masone

🚄Partiranno nuovi progetti per valorizzare la stazione Medio Padana, con nuovi servizi e nuovi parcheggi

🚉Inizia lo studio di fattibilità per la tramvia, un’opera che ridurrà il traffico e migliorerà i collegamenti in città

“Post dell’assessore Valeria Montanari dopo il summit: “Una settimana di lavoro intenso e incontri tra Roma e Reggio Emilia. E stamattina grazie alla sua disponibilità, abbiamo incontrato la Ministra Paola De Micheli in Comune. Disponibile a modificare il percorso della tangenziale di Rubiera, salvando le frazioni di Bagno e Corticella e baipassando il centro abitato di Masone, collegandola alla tangenziale nord. La Ministra si è presa impegno per attivazione di risorse aggiuntive Anas, già promesse e definite a #reggioemilia e finite nel dimenticatoio sotto il ministro del governo giallo verde. Ci ha aggiornato su prossima attivazione riqualificazione di edilizia residenziale popolare nei quartieri delle città. Procede il bando per la realizzazione della tangenziale nord che vale 190milioni di euro dovrebbe chiudersi il prossimo 20 gennaio.

Abbiamo fatto il punto su Mediopadana e potenziale attrattività commerciale e turistica, da mettere a bando, con annessa realizzazione dei nuovi parcheggi (cantiere partito). Dobbiamo essere bravissimi e lavorare celermente su progettazione tramvia Nord/Sud che ci hanno finanziato per mezzo milione di euro, per intercettare le risorse attuative in grado di realizzarla. Direi un buon fine settimana ricco di notizie vere e operative per #reggioemilia”.