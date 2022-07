Il sindaco di Reggio Luca Vecchi corre verso il 21esimo posto tra i primi cittadini più amati d’Italia secondo il Sole (l’anno scorso era 22esimo). Il 56% dei reggiani dà un giudizio positivo. Rispetto all’anno dell’elezione però, il 2019, si registra un 7,3% di gradimento in meno.

Ecco il post del sindaco Luca Vecchi: “Oggi sul Sole 24ore è uscita la classifica nazionale che mi vede al 21esimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci di tutte le città capoluogo in Italia. Non sono solito dare troppa enfasi ai sondaggi periodici. Ma fa sempre piacere constatare dopo anni, una crescita percentuale di consenso nel giudizio dei cittadini e una crescita di posizione nella classifica nazionale. Lo prendo, come sempre, come uno stimolo a continuare a lavorare al massimo ogni giorno per la nostra città”.