Gol a sinistra del sindaco Vecchi: l’area verde del Quinzio resta tale e diventerà “parco pubblico”

Colpo di scena nella vicenda dell’area verde di via Piaggia, nel quartiere Quinzio. Il terreno, oggi di proprietà della EdilGrisendi che l’ha rilevata da Unieco, sarà infatti ceduto al Comune che lo trasformerà anche a livello giuridico in un vero e proprio parco pubblico, così come da 35 anni i residenti del quartiere lo hanno vissuto.

L’amministrazione comunale, in cambio, trasferirà i diritti edificatori dell’azienda (che al Quinzio avrebbe realizzato 24 alloggi) in un’altra area della città che la Edilgrisendi renderà nota prossimamente. L’accordo raggiunto, che mette fine alle polemiche nella zona e alla protesta dei cittadini, è stato annunciato dal sindaco Luca Vecchi in un video su Facebook.