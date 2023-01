Giornalismo in lutto: si spegne a soli 67 anni l’ironica penna di Ivan Paterlini, una vita per la Gazzetta

E’ scomparso a soli 67 anni Ivan Paterlini, storica firma della Gazzetta di Reggio di cui fu prima cronista e poi caposervizio in cronaca e in sport. Lottava da anni contro un male che non gli ha dato scampo.

Grande tifoso della Reggiana, le sue pagelle per anni hanno rappresentato un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi granata grazie ad una penna ironica che nel tempo ha regalato titoli molto originali che i colleghi ed i lettori hanno sempre apprezzato. La Camera ardente presso il cimitero di Covio, martedì 31 e mercoledì 1 febbario dalle 15.00.

Alla famiglia le condoglianze anche dello staff di 7per24.