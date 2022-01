Giallo bile

Il tasso di positività è salito dal 13 al 22%. In Italia, nelle ultime 24 ore, dal 3 gennaio nove regioni e due province autonome sono in fascia gialla.

E anche l’Emilia-Romagna ha numeri da zona gialla, (16,1% il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari e il 14,6% nelle terapie intensive).

Così, con il virus, che continua a imperversare, il governo è sempre al lavoro per per provare a tenere sotto controllo la situazione. I prossimi provvedimenti saranno discussi in Cdm mercoledì 5 gennaio.