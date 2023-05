Freak show a cielo aperto. Altro che l’Arena Campovolo

AAA artisti cercasi. Il Comune di Reggio Emilia cerca singoli artisti e gruppi musicali reggiani disponibili a esibirsi per il weekend di musica dal vivo che sarà organizzato in centro storico a Reggio il 16, 17 e 18 giugno, il “Piazza Vittoria live. Artisti reggiani in concerto”.

Il festival intende promuovere l’attività dei musicisti locali, portando la musica dal vivo negli spazi del centro città. L’obiettivo è creare una sinergia tra gli eventi musicali e la funzione di socialità del centro storico, puntando su una delle vocazioni che caratterizzano Reggio Emilia e il suo territorio: la passione per la musica.

La partecipazione al festival “Piazza Vittoria live. Artisti reggiani in concerto” è a titolo gratuito ed è riservata a gruppi musicali di cui almeno due componenti siano residenti in un Comune della provincia di Reggio Emilia (o qualora si tratti di artista singolo, duo o trio sarà sufficiente che residente sia un solo componente). Non vi sono vincoli rispetto alla proposta musicale: i gruppi possono sia presentare un loro repertorio autoriale sia proporre della cover (non più del 30% dei pezzi complessivi nell’esibizione). Le parti cantate dovranno sempre essere eseguite dal vivo, mentre per l’accompagnamento musicale è consentito l’uso di basi.

Le band si esibiranno su un palco montato dall’Amministrazione comunale e avranno a disposizione il service audio e luci. Il concerto non potrà durare più di un’ora, la scaletta dei pezzi dovrà essere fornita in anticipo, con la specifica se si tratta di inediti o cover. E’ possibile presentare la propria candidatura inviando una mail entro le ore 24 del 23 maggio all’indirizzo centro.reggioemilia@comune.re.it.

Info e modulistica sono disponibili all’indirizzo www.comune.re.it/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/altri-bandi/evento-201cpiazza-vittoria-live-2013-artisti-reggiani-in-concerto201d