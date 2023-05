Frattura al polso per il pilota Marini: il responso del prof.Tarallo

Luca Marini, attualmente sesto in classifica nel MotoGP, con due podi all’attivo nella prima parte del Mondiale, ha il polso fratturato. E’ la diagnosi della visita che il pilota del Team VR46 (noto oltre che per la sua bravura anche per essere il fratello di Valentino Rossi) ha sostenuto in queste ore al Policlinico di Modena a opera del Professor Luigi Tarallo, il chirurgo ortopedico luminare dei piloti del Moto Mondiale.

I primi esami svolti sul curcuito di Le Mans, che avevano visto Marini protagonista di un brutto incidente involontariamente causato da Alex Marquez, non avevano trovato fratture, ma quelli effettuati in Italia hanno evidenziato la frattura dell’osso trapezio del polso destro. Il perdurare del dolore al polso e il gonfiore del pollice avevano infatti indotto il pilota romagnolo a un nuovo consulto.

L’esito della Tac a cui è stato sottoposto Marini ha quindo dato l’esito sopra citato. La partecipazione al Gran Premio d’Italia del 9-11 giugno però non sembra in dubbio. “Mi sto continuando ad allenare per arrivare al Mugello il più in forma possibile”, ha scritto Luca Marini su instagram. “Il professor Tarallo monitorerà l’infortunio, che non pregiudicherà la partecipazione di Luca al GP d’Italia”, ha dichiarato il team VR46.