Fortissimamente Volley

E’ stata respinta con 16 voti contrari e 12 favorevoli la mozione di sfiducia contro l’assessora allo sport del Comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni. La mozione era stata presentata dal consigliere di Forza Italia Claudio Bassi e diceva tra l’altro: visto che “da troppo tempo sono in corso i lavori di ristrutturazione, riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via Guasco con notevoli ritardo riguardo ai tempi previsti e con impiego di rilevanti risorse economiche”. E rilevato che “l’inspiegabile ritardo non ha permesso l’utilizzo della struttura sportiva per varie iniziative e con particolare riferimento alla Pallacanestro Reggiana che ha dovuto effettuare gli incontri di massima serie del massimo campionato di Serie A in altra città, con notevoli ripercussioni oltre che per la società sportiva, anche per tanti reggiani che sono stati privati di poter assistere ad i vari incontri al Palazzetto”.

Visto che in “questi giorni la Società Sportiva di Pallavolo Maschile Volley Tricolore, ha raggiunto meritatamente una storica promozione in Superlega, ma l’impianto di via Guasco, compreso il secondo lotto di riqualificazione, non è risultato idoneo ad ospitare gli incontri di Pallavolo Maschile di Superlega, in quanto il soffitto non raggiunge i nove metri di altezza necessari per poter disputare gli incontri di Superlega”. E stando “così le cose, la società sportiva Volley Tricolore dovrà rinunciare a quel prestigioso titolo, non essendovi a Reggio impianti idonei a ospitare gli incontri”. Concludendo che “tutto ciò riveste una gravità inaudita anche per il prestigio di tutta la nostra città”. Si chiede di “esprimere la propria sfiducia all’Assessore allo sport Raffaella Curioni (foto) e conseguentemente richiede al Signor Sindaco la revoca di ogni delega”.

Il Consiglio comunale ha poi respinto la mozione di sfiducia all’assessora allo Sport, presentata dal capogruppo di Forza Italia, Claudio Bassi.

La votazione ha avuto l’esito seguente:

16 contrari (Pd, Reggio E’, Più Europa)

12 favorevoli (Forza Italia, Lega Salvini premier, Alleanza Civica, Fratelli d’Italia, Coalizione Civica, Movimento 5 Stelle).

Questo il post dello stesso assessore sul proprio profilo facebook:

Oggi in consiglio comunale le opposizioni hanno portato una mozione di sfiducia alla sottoscritta per la mia delega allo sport. Sono state tante le imprecisioni dette nei diversi interventi dei partiti di opposizione. Credo opportuno mettere in fila un po’ di cose. Dal 2019 ad oggi abbiamo aumentato le risorse per la riqualificazione dell’impiantistica di base. Erano 150 mila euro nel 2018 oggi le abbiamo portare a quasi un milione di euro, per anno. Quasi 30 impianti riqualificati in questi 3 anni sui 60 in carico alla Fondazione. Impianti di quartiere presi in carico e sui quali siamo al lavoro (Villa Sesso, Gavassa, Masone, Pigal). Grandi impianti in progettazione o in fase di riconsegna alla città: Palabigi, via Agosti, Stadio dell’Atletica. Una Riforma della Fondazione per lo Sport largamente attesa e che ha visto in questi mesi un cambio dello statuto, un nuovo consiglio di gestione e a breve un nuovo direttore oltre a nuove risorse che trasferiremo. E un piano strategico che per qualcuno sarà carta straccia ma che per noi rappresenta uno strumento di programmazione fondamentale per indicare la strada del nostro impegno politico sullo Sport in questo mandato.

Non abbiamo lavorato da soli ma in collaborazione con la Fondazione per lo Sport, le tante società sportive e gli enti di promozione che sono stati al nostro fianco con responsabilità e fiducia e che in modo generoso, ogni giorno, ci aiutano a riportare lo Sport al centro della città. Lo Sport è tante cose. È professionismo, sport di quartiere, eventi sportivi di portata nazionale ed internazionale, sport per il contrasto alle fragilità dei nostri ragazzi, sport nelle scuole con i migliori testimoni dei valori e dell’etica sportiva. E noi siamo al lavoro su ognuno di questi aspetti. Ogni giorno e con tante persone.

La fatica è tanta ma è solo con la fatica e l’impegno che lasceremo un posto migliore a chi verrà dopo di noi. Lo sapevo già che occuparmi di Sport sarebbe stato bellissimo ma altrettanto complesso. Diciamo che speravo che ci fosse qualcosa di più stimolante che un attacco personale delle opposizioni.

Un grazie al gruppo di maggioranza che respinge la mozione, al sindaco che rinnova la fiducia al mio mandato sportivo, ai dirigenti e ai funzionari del Comune di Reggio Emilia al lavoro con noi fin dall’inizio.

Noi andiamo avanti a cambiare le cose. Perché lo Sport lo merita.