Flop pass: quasi deserta la manifestazione reggiana contro il passaporto verde, comunque pacifica

Si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì 11 in centro a Reggio l’annunciata manifestazione promossa dalla sigla “uniti contro il Green Pass” per contestare l’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde sui posti di lavoro dal 15 ottobre.

Molto scarsa la partecipazione, alcune decine di persone, un trend in calo rispetto alle prima manifestazioni reggiane. Ritrovo in piazza Martiri del 7 Luglio poi corteo in città sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine. Una manifestazione quasi priva di impatto verso l’opinione pubblica ma almeno pacifica.