Finalmente la P2! Ma che avete capito? E’ la nuova area parcheggio della stazione Mediopadana in funzione dal I febbraio

Entrerà in funzione mercoledì primo febbraio il parcheggio collocato nell’area di fronte all’ingresso della Stazione Av Mediopadana (cosiddetto parcheggio P2) con una capienza di oltre 400 nuovi stalli. A seguire, entro la fine di febbraio, verrà aperto anche il parcheggio in corrispondenza dell’ingresso da via Gramsci (il parcheggio P1), con capienza di oltre 600 posti. La conclusione di quest’ultimo intervento porterà la dotazione a servizio della Stazione, nella sua configurazione definitiva e comprensiva del parcheggio di Terminal One, ad oltre 2.400 posti auto totali.

I parcheggi P1 e P2 sono dotati di videosorveglianza e vigilanza notturna. E’ stata inoltre completamente rifatta e potenziata l’illuminazione pubblica quale ulteriore deterrente per furti ed azioni vandaliche. Sono infine stati messi a dimora oltre 350 alberi per assicurare una adeguata ombreggiatura ai veicoli in sosta e mitigarne la presenza.

Sui parcheggi gestiti dal Comune di Reggio Emilia, ovvero P1 e P2, sarà garantita una franchigia gratuita di un’ora per favorire il carico e scarico dei passeggeri a supporto della “corsia kiss&ride” che permette l’accompagnamento dei viaggiatori vicino alla grande pensilina di accesso, in corrispondenza della hall principale.

Il costo della sosta sarà pari ad 1,5 euro/ora per un massimo di 7 euro al giorno. Sarà inoltre possibile fare abbonamenti mensili dal costo di 70 euro/mese, scontati a 40 euro/mese per pendolari con abbonamenti Av (Trenitalia o carnet Italo).

Tutte le informazioni saranno reperibili sul web all’indirizzo mediopadanapark.it.

NUOVA HALL DI INGRESSO SUL LATO EST – Proseguono, nel frattempo, i lavori di completamento dell’accessibilità della campata Est della Stazione Av Mediopadana comprendenti un nuovo atrio di ingresso, l’area biglietteria, servizi igienici, scale mobili e ascensori. L’importo complessivo dei lavori, finanziati da Rete ferroviaria italiana (Rfi), è di 3 milioni di euro e si prevede termineranno entro l’estate.

Oltre alla nuova hall di ingresso sul lato Est sono previste opere di completamento degli ambienti della Stazione presenti nel sotto-viadotto, su circa 3.000 metri quadrati, per un investimento complessivo sostenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) pari ad ulteriori 8 milioni di euro. La realizzazione è programmata nel secondo semestre del 2023 e prevede la realizzazione di bar, ristoranti, farmacia, rent a car (noleggio auto), luoghi di incontro. Ulteriori spazi saranno destinati ai servizi al territorio, pensati come vetrina per le forme più evolute del settore produttivo, culturale e creativo dell’Area vasta: dalla meccanica alla moda, dall’agroalimentare all’educazione, dalla cultura al turismo.

IL FUTURO DELLA STAZIONE AV MEDIOPADANA – Grazie agli interventi in corso e futuri, il cui importo complessivo è pari ad oltre 27 milioni di euro dal 2019 ad oggi, in parte finanziati da privati, in parte da Comune di Reggio Emilia, Rfi e il Mit, è stata garantita una risposta definitiva al tema della sosta – passando dai circa 600 posti del 2019 agli attuali 2.400 – ed ora, grazie ai nuovi servizi che varranno realizzati, la Stazione Av Mediopadana potrà fare un ulteriore salto di qualità in termini di funzionalità ed attrattività, in favore dell’intero bacino mediopadano.

L’obiettivo, anche per il futuro, è quello di investire ulteriormente sull’accessibilità, sia locale da e verso il centro storico, sia di area vasta, accrescendone il ruolo di hub intermodale grazie alla vicinanza dell’autostrada e della ferrovia regionale, prevedendo un ulteriore significativo aumento del numero dei treni in una logica di “metropolitana veloce” in grado di collegare rapidamente i principali centri economici, culturali e amministrativi italiani ed europei.