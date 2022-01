Fila sana e felice: open day vaccinale in piazza a Reggio da tutto esaurito nel padiglione Iren

Si è svolta in tutta la regione, ed anche in piazza della Vittoria a Reggio Emilia, l’open day vaccinale rivolto alla fascia 5-19 anni. Location, il mega padiglione Iren comparso in periodo natalizio.

Una giornata da tutto esaurito vista anche la consistente ma non esaustiva scorta delle dosi disponibili per i giovani vaccinandi. La prima parte della giornata dedicata alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni con 300 prime dosi a disposizione. Il vaccino utilizzato è stato Pfizer pediatrico, senza alcuna prenotazione.

Pomeriggio invece dedicato alle 200 dosi, tra prime e terze, per la popolazione 12-19 anni, utilizzando sempre la modalità di distribuzione dei biglietti numerati in ordine di arrivo. Per la classe di età 12-19 anni è stato possibile ricevere sia la prima che la terza dose. La somministrazione della terza dose potrà essere effettuata soltanto se saranno trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della seconda dose (per vaccino Pfizer o Moderna) o dal vaccino monodose Johnson&Johnson.