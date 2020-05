FestivaLOVE addio…

FestivaLOVE 2020 non si farà, almeno non tra il 29 e il 31 maggio come previsto. La notizia era già nell’aria ma l’amministrazione comunale ha atteso fino all’ultimo giorno utile per l’annuncio ufficiale, nel tentativo di comprendere cos’era possibile fare, in sicurezza, nelle condizioni attuali.

“E’ evidente che ci dispiace moltissimo – ha riconosciuto il sindaco Matteo Nasciuti – perché perdiamo uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, per cui avevamo già chiuso con un programma ricchissimo, tra musica, spettacolo, approfondimenti culturali. Un lungo elenco di nomi che avrebbero vivacizzato come ogni anno le nostre strade e le nostre piazze, creando un rilevante indotto per le attività del territorio, tra cui il recente vincitore del festival di Sanremo Diodato, Alessandro Bergonzoni e Vinicio Capossela”.

Tanta amarezza, quindi, ma anche la consapevolezza che in queste condizioni è meglio rinunciare.