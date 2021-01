Festa della bandiera? Sobrietà streaming

Oggi è il 7 gennaio, dunque il giorno della nascita del tricolore nazionale (224°anniversario) avvenuta proprio a Reggio Emilia in un periodo cispadano senza Covid. Celebrazioni confermate ma online (‘na botta de vita…): alzabandiera, onori militari e interventi istituzionali dalla Sala del Tricolore. Tra questi anche quello dello scrittore Antonio Scurati che terrà una lectio magistralis in video collegamento. Interventi anche del presidente regionale Bonaccini e del sindaco Vecchi (dall’ospedale Santa Maria Nuova). Nel pomeriggio concerto dell’Ensemble Corde Armoniche dalla Sala del Tricolore.

La Giornata nazionale della Bandiera, 224° anniversario del Primo Tricolore, il prossimo 7 gennaio 2021, a Reggio Emilia sarà celebrata nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid 19 e per questa ragione si svolgerà in forma ridotta e più sobria rispetto al tradizionale programma delle celebrazioni.

Non mancheranno tuttavia i momenti più salienti delle commemorazione della bandiera nazionale, come l’alzabandiera, gli onori militari e gli interventi istituzionali dalla Sala del Tricolore per riflettere sul significato della giornata e dei valori di cui è foriera. Tra gli interventi anche quello dello scrittore Antonio Scurati che terrà una lectio magistralis in video collegamento.

La cerimonia potrà essere integralmente seguita online collegandosi ai link www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial/live e www.facebook.com/cittadireggioemilia/live



Le celebrazioni si apriranno alle ore 10.10 con la suonata a distesa della Campana Civica. A seguire, alle ore 10.30 in piazza Prampolini, alla presenza del sindaco Luca Vecchi e del prefetto Iolanda Rolli, si terranno l’alzabandiera delle bandiere italiana ed europea, gli onori militari e l’esecuzione degli Inni nazionale ed europeo. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche dalla Filarmonica Città del Tricolore presenti in piazza in formazione ridotta.

Alle ore 11 le celebrazioni si sposteranno in Sala del Tricolore dove interverrà il sindaco Luca Vecchi. Seguiranno poi gli interventi, in video collegamento, del presidente della Provincia Giorgio Zanni e del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Lo scrittore Antonio Scurati concluderà le riflessioni sul valore della giornata e della bandiera quale simbolo di unità nazionale nel suo percorso.

Alle ore 12.30 il sindaco Vecchi di sposterà presso Ospedale Santa Maria Nuova dove, nella zona antistante l’ingresso, consegnerà una copia del Primo Tricolore ricamato da R.T. Restauro Tessile alla sanità reggiana quale omaggio per il grande sforzo che sta sostenendo per l’emergenza sanitaria in corso. A ricevere il prezioso riconoscimento sarà Cristina Marchesi, direttore generale dell’Ausl.

Nel pomeriggio, quale iniziativa collaterale alle celebrazioni, alle ore 16.30 la Sala del Tricolore ospiterà il concerto ‘Tricolore Armonico’ dell’Ensemble Corde Armoniche con Annalisa Ferrarini (Soprano). L’evento, promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore (Distretto Lions 108 Tb), potrà essere seguito tramite i link www.youtube.com/user/DistrettoLions108TB e www.facebook.com/distrettolions.centoottotb

Alcuni dei luoghi più significativi della città – la facciata del Municipio, l’ospedale, la fontana di piazza Martiri e i ponti di Calatrava – saranno illuminati con i colori della bandiera.