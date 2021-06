Spettacoli, laboratori, narrazioni, giochi e sport. Questo e molto altro è Estate popolare, il cartellone di 200 appuntamenti a cielo aperto che, da metà giugno a metà settembre, animerà 20 quartieri popolari di Reggio Emilia. La rassegna diffusa, completamente gratuita e pensata per un pubblico di tutte le età, è una proposta di Acer e Comune di Reggio Emilia, Assessorato alla Casa, con il sostegno del Comitato territoriale di Iren, e vede la collaborazione di 27 associazioni e realtà culturali reggiane.

Il primo appuntamento del cartellone della rassegna diffusa – interamente gratuita – è martedì 15 giugno (dalle 11 alle 13) su un grande terrazzo in via Paradisi 10 con Cantanti all’improvviso d’estate, corso di canto per bambini e ragazzi in collaborazione con Accademia di Quartiere: sette mattinate insieme al tenore Mirko Matarazzo e un concerto finale aperto a tutti (sabato 28 agosto, ore 18.30) al parco delle Paulonie. Per gli amanti delle storie, in via Fogliani mercoledì 16 (ore 18.30) ripartono anche i percorsi di narrazione a cura di Galline Volanti, diffusi in tre quartieri tra letture animate e Podcast stories, il nuovo format proposto dall’associazione specializzata nella diffusione di buone letture. Giovedì 17 (dalle 17 alle 19) prende il via Corti al Foscato, laboratorio di videomaking per realizzare un cortometraggio dedicato al quartiere insieme a Progetto Crescere.

La prima settimana della rassegna è scandita anche dalla partenza di Young Musical, percorso in tre quartieri tra laboratori e performance proposto dall’associazione Cinqueminuti. Le prime esibizioni sono venerdì 18 e sabato 19 giugno (alle 18.30, 19.30 e 20), rispettivamente al parco dei Platani in via Fenulli e al Campo di Marte II al Villaggio Stranieri. Infine, debuttano due iniziative dedicate al gioco e allo sport. Martedì 15 e giovedì 17 (dalle 17.30 alle 18.30) al Villaggio Stranieri prende il via Diamoci una mossa, l’attività di Heron dedicata ai nuovi sport come ultimate frisbee, flag football, dodgeball, badminton, street racket. Il 16 giugno è la volta dei giochi atletici di Tricolore Sport Marathon, ogni mercoledì (dalle 16.30 alle 17.30) al parco del centro sociale Mirandola a Pieve e (dalle 18 alle 19) al parco I Platani di via Fenulli.

La settimana si chiude sabato 19 giugno (ore 18.30) alla Zona Circolabile di via Agosti 6 con lo spettacolo di circo Click, il rumore dell’anima, solo clownesco di interazione e manipolazione di oggetti di e con Andrea Menozzi. L’iniziativa anticipa il laboratorio di arti circensi per genitori e bimbi in collaborazione con Compagnia Circolabile in programma il 23, il 25 e il 26 giugno (dalle 17.30 alle 19) nel parco del Tasso. Il ritrovo è in via Cassala 10, nel parcheggio accanto alle scuole.

Tutte le iniziative di Estate popolare sono gratuite e su prenotazione. Per info e iscrizioni, inviare una mail a info@estatepopolare.it.