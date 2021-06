eQuality per TedxReggioEmilia

Torna l’appuntamento con TEDxReggioEmilia, venerdì 25 giugno alle ore 21.30 nella magica atmosfera dei Chiostri di San Pietro.

eQuality, organizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia all’interno della rassegna estiva Restate e delle iniziative di 365 Giorni Donna, è l’evento proposto per il decimo anniversario attraverso il quale TEDxReggioEmilia vuole testimoniare come, anche attraverso la forza delle parole, sia possibile lottare per i propri diritti con lealtà e rispetto, facendosi valere e provando a cambiare con coraggio. Progettare un mondo diverso, più giusto, un mondo di persone più felici e fedeli a se stesse, favorendo un uso della tecnologia inclusivo e consapevole, per porre il focus sulla bellezza dentro e intorno a noi, per farci ispirare e trovare nuove motivazioni.

Il filo conduttore degli interventi saranno, dunque, i temi di inclusione, uguaglianza, femminismo, talento, diritti, consapevolezza, ambiente e tecnologia.

“eQuality significa contrasto a ogni forma di discriminazione, a cominciare da quelle legate alla diversity, ovvero gli stereotipi di genere, origine, colore della pelle. Significa voler prevenire la violenza contro le donne, le disparità di trattamento, il sessismo e l’omofobia, ma anche la volontà di affermare quanto sia importante una riflessione sull’uso consapevole del web e delle tecnologie come strumenti per produrre e condividere valori di umanità e di welfare per tutta la comunità” dice l’assessore comunale alla Cultura e alle Pari opportunità Annalisa Rabitti.

Sono otto gli speaker che saliranno sul palco durante l’edizione 2021: Ivana Bartoletti esperta di privacy, etica e governance nel campo dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie; Arianna Ortelli, giovane fondatrice di una startup che sta sviluppando una piattaforma di gaming per persone ipovedenti; il filosofo femminista e formatore Lorenzo Gasparrini; Luca Trapanese presidente di un’associazione che offre a persone con disabilità l’opportunità di socializzare e integrarsi nella comunità; la professora di economia alla Sapienza Università di Roma Marcella Corsi, che coordina Minerva, un laboratorio su diversità e disuguaglianza di genere; Sara Manfredi art director, curatrice indipendente e co-founder del collettivo Cheap; Francesca Fornario giornalista e autrice satirica in radio e in tv; Bellamy Graham Cultural curator, attivista e fondatrice di Afroitalian Souls.

A condurre la serata sarà Veronica Benini, meglio conosciuta come Spora, impegnata nella valorizzazione dell’imprenditoria femminile. Veronica è un’imprenditrice e digital strategist, aiuta le donne a “ricominciarsi” professionalmente e a trasformare le idee in modelli di business efficaci.

TEDxReggioEmilia, nel corso degli anni, ha cercato di diventare sempre più un evento inclusivo. Le ispirazioni e i valori della community, attraverso eQuality, arriveranno anche dentro le mura del carcere di Reggio Emilia, dove verrà avviato un progetto di condivisione e confronto sui talk dell’evento.

In virtù della collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e il progetto comunale Reggio Emilia Città senza Barriere, l’evento eQuality sarà accessibile alle persone sordomute grazie alla presenza di interpreti Lis, la lingua dei segni italiana che proprio lo scorso 19 maggio è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano con l’articolo 34-ter del decreto Sostegni. Faranno, inoltre, parte del team volontari anche un gruppo di ragazzi con disabilità che daranno il loro contributo nell’organizzazione dell’evento ai Chiostri.

Un ringraziamento speciale va a tutti i partner che sostengono TEDxReggioEmilia, che operano sul territorio in molteplici modi affinché si attivi il “contagio” di modi di pensare innovativi; essi si rivelano parti attive dell’evento dedicato ai diritti, all’uguaglianza e alla democratizzazione della tecnologia ed è anche grazie al contributo di tutte queste realtà imprenditoriali che TEDxReggioEmilia è un evento di successo.

L’evento sarà COVID free, in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid19. Sarà inoltre possibile seguirlo in streaming nei locali del Collaboratorio, spazio innovativo in prossimità dei Chiostri di San Pietro (evento su prenotazione con posti limitati). Per chi vorrà assistere comodamente da casa, l’evento sarà fruibile gratuitamente sul sito di TEDxReggioEmilia https://tedxreggioemilia.com/

Cos’è TED. Acronimo di Technology, Entertainment, Design è un’organizzazione non-profit con un ambizioso obiettivo: condividere idee che meritano di essere diffuse (“ideas worth spreading”) e, secondo il magazine The Economist, è riconosciuta come “la grande macchina globale delle idee”.

Nasce nel 1984 come un evento singolo in California, inizialmente dedicato a tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, per poi trasformarsi in una conferenza annuale dal 1990. TED è cresciuto nella sua mission attraverso molteplici iniziative, estendendo anche il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico, diventando un appuntamento ricorrente per diffondere idee nuove in tutti gli ambiti della creatività e dell’innovazione umana.

Nella conferenza annuale di TED i maggiori protagonisti del pensare e del fare sono invitati a raccontare le proprie idee in presentazioni della durata massima di 18 minuti.

Questo lo spirito di TED che ha dato vita ad un’immensa community e a numerosi progetti, come il TED Prize e le TED-ED lessons series, TED podcast e Ideas TED.

Tra gli speaker di TED, si ricorda Bill Gates, Al Gore, il cofondatore di Wikipedia Jimmy Wale, i cofondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, Isabel Allende, il divulgatore scientifico Stephen Hawking e moltissimi altri.

Cos’è TEDx. TED nel 2009 lancia TEDx, dove x rappresenta un evento TED organizzato in modo indipendente, ma con lo stesso principio: valorizzare e rendere virali le “idee che meritano di essere diffuse”.

TEDx è creato nello spirito della missione TED e si propone di riunire persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con TED, attraverso uno spazio di condivisione e incontro, ma a livello locale e in modo indipendente.

Tutto è ispirato dalla convinzione che le idee possano davvero cambiare il mondo, sicuramente il nostro modo di viverlo e abitarlo.

TEDxReggioEmilia è un’organizzazione non profit che nasce nel 2011, uno dei primi TEDx in Italia, grazie al desiderio di Laura Credidio e Sara Gilioli di valorizzare e rendere virali le “idee che meritano di essere diffuse” nello spirito TED.

Il team è formato da un gruppo di professionisti, appassionati e sognatori. Tutti volontari, ricchi di energia e passione, che mettono a disposizione tempo e competenze perché credono nel potere delle idee. Credono che punti di vista brillanti e la loro condivisione possano cambiare la vita delle persone e il mondo stesso. Da anni si impegnano perché la città di Reggio Emilia, accogliente e inclusiva, ospiti innovatori, ricercatori e artisti a ispirarci con le loro idee.

TEDxReggioEmilia è l’evento che permette di presentare e “Diffondere Idee di Valore” attraverso micro-conferenze tenute da pensatori, inventori, autori di idee per il futuro, uomini e donne d’azione in un perfetto connubio fra performance e stile, fra passione e tecnologia, fra innovazione e tradizione. La missione è quella di creare da un lato una comunità di pensatori creativi e innovativi che possano offrire ispirazione alla comunità di Reggio Emilia, dall’altro una libera conoscenza fruibile a tutti.