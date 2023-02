Ecco i risultati delle Primarie tra gli iscritti del Pd reggiano: hanno partecipato 2.153 votanti. La mozione di Stefano Bonaccini ha raggiunto il 60, 66 %. La mozione Elly Schlein il 30,08 %. La mozione Cuperlo 8,49 %. La mozione De Micheli 0,65%.

Il segretario provinciale Massimo Gazza sui social: “dal 3 al 12 febbraio si sono svolti 52 congressi di Circolo , che hanno visto la partecipazione di circa 2200 iscritti, una delle percentuali più alte d’Italia. Un lavoro organizzativo complesso reso possibile dalla Commissione per il Congresso, dai garanti, dai segretari e dagli iscritti. Una grande occasione di confronto e di dialogo, i numerosi relatori delle 4 mozioni congressuali hanno generato un dibattito democratico e arricchente e insieme all’attività dei comitati a sostegno dei candidati hanno rinvigorito il partito e dato un contributo determinante per la definizione di una nuova identità e per la costruzione dell’alternativa alla destra. Il risultato di partecipazione non è frutto del caso, ma di un intenso lavoro quotidiano che i circoli praticano nella nostra provincia. Ora il nostro impegno è indirizzato a promuovere le primarie del 26 febbraio, auspicando una grande partecipazione, ci sono le premesse per traguardare un ottimo risultato in linea con la nostra tradizione democratica e antifascista”.