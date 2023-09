E tu da che parte stai?

“Bene ha fatto l’assessora Rabitti a prendere posizione sul caso Reggiana-Portanova, diventato ormai un caso nazionale e, dopo alcune clamorose situazioni verificatesi in Europa, in particolare in Gran Bretagna e Spagna, anche internazionale.

In Gran Bretagna i tifosi del Manchester United hanno organizzato una manifestazione contro il ritorno in campo di Mason Greenwood, un giocatore assolto nel febbraio scorso da un’accusa per stupro, incuranti della sentenza di assoluzione perché consapevoli di quanto sia difficile in tanti, troppi casi come quello di Greewood arrivare a un verdetto di condanna. Senza possibilità di appello la dichiarazione rilasciata da uno dei tifosi organizzatori: “Allo United ci sono standard elevati di comportamento. Se non li rispetti devi andare via”. In Spagna è stato, invece, un bacio strappato con la forza alla capitana della squadra nazionale spagnola dal presidente della Federcalcio Rubiales a scatenare una vera e propria rivolta in tutto il paese, dopo la clamorosa protesta inscenata dalle “furie rosse” con tanto di fischietti e cartellini rossi per simulare l’espulsione del dirigente abusante – estremamente significative le analogie con le modalità del sit-in del 21 luglio scorso organizzato dal nostro movimento – e la successiva sospensione dello stesso Rubiales decisa dalla FIFA, in attesa dell’esito del procedimento disciplinare già aperto nei suoi confronti.

Grazie dunque a Rabitti per essersi esposta in veste di assessora alle pari opportunità in questa vicenda così grave e imbarazzante per la nostra comunità cittadina, che assume anche un significato altamente simbolico nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione e lotta contro la cultura dello stupro e della violenza patriarcale, purtroppo ancora così saldamente radicata nel contesto sociale e culturale in cui viviamo e nella nostra sempre più difficile quotidianità.

Ci aspettavamo dall’assessora e da tutta l’amministrazione della città una presa di posizione chiara e netta, da lei è arrivata, in punta di piedi ma è arrivata. Ora ci aspettiamo che il sindaco Vecchi e l’intera giunta che ci governa, come aveva fatto a suo tempo il presidente del Consiglio comunale Iori, si esprima con un pronunciamento altrettanto netto e, per quanto possibile, vincolante, perché si possa evitare l’estrema vergogna del dimenticatoio o, forse ancor peggio, della “normalizzazione” e della “beata” impunità per chi ha sostenuto questa irresponsabile scelta.

Chiediamo dunque alle istituzioni cittadine di rispondere senza indugi alle richieste del movimento di protesta che sta montando in città e conduce la sua lotta pubblicamente, nelle piazze, allo stadio, sulla stampa e sui social, mettendoci letteralmente la faccia, ma anche al dissenso meno eclatante che pure sta crescendo in modo significativo dentro e fuori la tifoseria, esprimendosi in forma di testimonianze e piccole ma importanti azioni di pressione dissuasiva nei confronti della squadra del cuore, come la rinuncia all’abbonamento alle partite della Regia.

Vogliamo anche richiamare qui il tema del garantismo di comodo evocato da alcuni, forse ignari, fomentatori della cultura dello stupro; un garantismo che si adatta e si piega con disinvolta duttilità alle circostanze e, soprattutto, all’esigenza di far valere in modo spesso strumentale le proprie personali opinioni. Noi, che siamo tutt’altro che giustizialistə e critichiamo in modo radicale il sistema carcerario, ci sentiamo in dovere di fare qualche precisazione riguardo quello che, in molti casi impropriamente, si afferma sulla vicenda giudiziaria di Portanova, con sventolìo di bandiere garantiste confezionate ad hoc, da parte dei “difensori” del calciatore. È stato attraverso un regolare processo di primo grado, con una giudice in possesso di tutti i requisiti necessari regolarmente assegnata al caso – dunque con tutte le garanzie dovute – che Manolo Portanova è stato condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni colpose, reato a cui non si fa mai riferimento nei peana che celebrano il valoroso e sfortunato ragazzo privato dei propri diritti. Portanova ha inoltre chiesto e ottenuto il rito abbreviato, beneficiando per questo di uno sconto di pena pari a un terzo della pena comminata.

Infine, le sentenze di condanna riferite a questo orribile episodio di stupro di gruppo programmato sono due: oltre a quella riguardante Manolo, la sentenza emessa dal Tribunale dei minori nei confronti del fratello all’epoca del processo minorenne, 3 anni di reclusione con la condizionale e la sospensione della pena. Vorremmo chiedere invece quali garanzie siano riservate alle donne che, dopo aver trovato il coraggio di denunciare la violenza subita, si trovano alla mercé di un sistema giudiziario e di un tritacarne mediatico che le colpevolizzano in modo reiterato e senza alcun riguardo per i diritti violati, nonostante l’Italia si sia impegnata ad applicare sul suo territorio la Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. Ma questa è una domanda con enormi implicazioni che richiedono di essere approfondite, avremo modo di parlarne in altre occasioni.

Ultima nota, vogliamo segnalare la reazione stizzita alle dichiarazioni di Rabitti di un giornalista reggiano direttore di un quotidiano online, che dimostra quanto il tasto Reggiana-Portanova sia dolente e ad alto rischio di minimizzazione, ma anche quante sensibilità si potrebbero scuotere e interrogare affrontando il tema nel modo serio e rispettoso che meriterebbe.

Definire Non Una Di Meno, rete di movimento nazionale e transnazionale nata più di sette anni fa in Argentina e diffusasi poi in Europa e nel mondo, e il movimento femminista e transfemminista in generale, “poche escrescenze di fanatismo manettaro travestito da femminismo” non lo riteniamo né serio né rispettoso e invitiamo il noto direttore a documentarsi, siamo disponibili a passargli qualche informazione utile”.

Non Una Di Meno Reggio Emilia