E’ qui la festa?

Aveva la capacità di trasformarsi in quattro e quattr’otto a seconda della rapidità con cui il partito mutava di leadership ma gli anni renziani sono comunque stati i più fastosi, festosi e partecipati. Oggi quella vasta fetta di campagna, a ridosso di rigogliose realtà ceramiche, tace. Di un silenzio irreale ma necessario.

Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, non si farà la festa regionale del Pd a Villalunga di Casalgrande, gli stand resteranno vuoti, il profumo dello gnocco fritto un lontano ricordo olfattivo, l’eco degli applausi al capo si perderà nella nebbia, là dove osano afa e zanzare.

Virulenza del covid che ha messo in ginocchio manifestazioni anche più robuste e difficoltà logistiche nella gestione di un appuntamento che ricadeva economicamente, in modo positivo, sulle tasche delle maestranze locali per circa un milione di euro.

Già rimandata nel 2020 al 2021, cala su Villalunga un ulteriore rinvio. Al 2022. Forse.