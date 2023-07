Il centrodestra cerca candidato sindaco. E’ lui o non è lui? Cerrrrto…

Mentre il Pd brancola ancora nel buio (ma sarebbero tre i candidati possibili rimasti, ne parleremo a breve), il centrodestra, che per ora fa lo gnorri, avrebbe già scelto il suo candidato sindaco: trattasi dell’avvocato Giovanni Tarquini, tra i legali più conosciuti e stimati di casa nostra. Ma lui ha già sciolto le riserve?

Dalla “Gazzetta di Reggio”: …”Da qualche tempo, infatti, circola in città anche un altro nome, altrettanto forte. È quello di Giovanni Tarquini, uno degli avvocati reggiani più conosciuti e stimati, verso il quale sarebbe partito sottotraccia un pressing per convincerlo ad accettare una discesa in campo. Figlio dell’ex procuratore Giancarlo Tarquini e vicepresidente nell’Ordine degli avvocati, Tarquini ha fatto anche parte del collegio difensivo di Giuseppe Pagliani, con il quale condivide lo studio. Fra gli incarichi, anche quello di difensore del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, nel processo sugli affidi in Val d’Enza. Con Tarquini, il centrodestra metterebbe in campo per la terza elezione di fila un civico, dopo le candidature di Salati e prima ancora di Donatella Prampolini, attuale vicepresidente nazionale di Confcommercio. Sul pressing in questione, tuttavia, dagli ambienti del centrodestra considerano prematura una decisione, sia in caso di accettazione sia di rinuncia”…