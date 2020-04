Dove spendere i Poorbond

È consultabile online, all’indirizzo www.comune.re.it/buonospesacoronavirus, l’elenco degli esercizi commerciali di vicinato e della grande distribuzione dove spendere i buoni spesa erogati dal Comune di Reggio Emilia alle famiglie e ai cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’elenco è passibile di aggiornamenti progressivi per tutta la durata dell’erogazione. Si raccomanda di consultare la mappa per individuare l’esercizio più vicino alla propria abitazione per garantire il rispetto delle norme in vigore relativa alla limitazione degli spostamenti.

I buoni potranno essere utilizzati nei negozi aderenti attraverso la lettura del codice a barre: per spenderli, in fase di pagamento, basterà presentare una copia stampata del codice a barre ricevuto dal Comune oppure mostrare il buono con il codice a barre direttamente dal cellulare.

Le richieste possono essere presentate fino al 17 aprile. I fondi stanziati per la città di Reggio Emilia sono pari a 908.218,94 euro.

Questo l’elenco degli esercizi commerciali:

Sigma supermercato, via Alberto Ferioli 18

Dpiù supermercato, via Andrè Marie Ampere snc

Coop supermercato, via Antonio Vivaldi 2

Dpiù Supermercato, via Daniele da Torricella 2

Conad Supermercato, via Fratelli Cervi 72/B

Coop supermercato, via Gandhi 8/16

Conad supermercato, via Vico 23/abc

Sapore di mare supermercato, largo Giambellino 19/20

Carrefour Express supermercato, via Giorgione 3/L

Coop supermercato, corso Garibaldi 26

Conad City supermercato, via Tirelli 11

Coop supermercato, via Kennedy 31/H

Il Gigante supermercato, via Liebig 1/A

Sigma supermercato, via Louis Armstrong 2 (Fogliano)

Rossetto supermercato, via Pasteur 143 (San Maurizio)

Coop supermercato, via Sani 6

Conad supermercato, via Maiella 59

Le Querce Conad supermercato, via Clementi 20/N

Ipercoop Baragalla, via tenni 39/B

Conad supermercato, via Pariati 11

Conad supermercato, via delle Ginestre 28/C

Conad supermercato, viale Regina Margherita 33

Sigma supermercato, via Repubblica 27 (Rivalta)

Ipercoop L’Ariosto, via Morandi

Asia e Africa supermercato, via Ceva 1/C

Sigma supermercato, via Colonna 9

INFORMAZIONI E INOLTRO DELLA DOMANDA – Il modulo per richiedere il contributo è disponibile sul sito del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/buonospesacoronavirus e può essere inoltrato solo tramite procedura online. Per informazioni sui requisisti e per l’assistenza alla compilazione è possibile contattare per telefono o tramite email l’Urp e gli sportelli dei Poli sociali ai seguenti recapiti:

Urp, tel 0522 456660, e-mail: comune.informa@comune.re.it;

gli sportelli dei Poli sociali:

Polo est tel. 0522 585488 e-mail sportellosocialepoloest@comune.re.it

Polo ovest tel. 0522 585460 e-mail: sportellosocialepoloovest@comune.re.it

Polo nord tel. 0522 585401 e-mail: sportellosocialepolonord@comune.re.it

Polo sud tel. 0522 585477 e-mail: sportellosocialepolosud@comune.re.it

Gli sportelli non ricevono il pubblico. Rispondono al telefono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Sul sito sono disponibili due tutorial che aiutano l’utente nella compilazione della domanda online passo dopo passo.