Dono sinistro

Mentre Castagnetti & friends preparano l’addio al nascituro Pd (a meno di sorprese dell’ultimo momento), sotto l’albero di Natale spunta l’altra candidatura di un immarcescibile sempreverde di sinistra, Gianni Cuperlo. Per ridare voce e forza a filoputiniani, free Assange, bettiniani, veterocomunisti, area Orlando ed Articolo 1. Colpo di grazie definitivo per cannibalizzare la Schlein o tentativo di voto a sinistra senza fracassare il partito? Boh, chi vivrà vedrà

“Il cuperlismo, in estrema sintesi, altro non è che la dolorosa necessità per l’uomo di reincarnarsi sulla terra in molteplici e successive sconfitte, sempre più dolorose e sonanti, per poter guadagnare il premio supremo nell’aldilà: l’Irrilevanza Cosmica.

I cuperliani ortodossi condannano fermamente quelle correnti eretiche del cuperlismo che in maniera primitiva e irrazionale prevedono e attendono l’Avvento del Cuperlismo sulla Terra e addirittura la vittoria di un Congresso. Ogni manifestazione di irrilevanza contingente, per loro, è cosa buona e giusta solo poiché ci avvicina all’Irrilevanza Cosmica.

I cuperliani ortodossi condannano d’altra parte anche talune correnti gnostiche del cuperlismo che vedono nel cuperlismo un atto di esoterica Testimonianza, slegato dalla sua funzione purificatrice.

I cuperliani ortodossi, del resto, credono che lo stesso Gianni Cuperlo non sia sufficientemente cuperliano, ritenendo il Cuperlo empirico un mero epifenomeno transeunte del Cuperlo Teorico da loro venerato”.

Dalla pagina facebook “Una foto diversa della Prima Repubblica. Ogni giorno”