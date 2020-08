Divide et impera

Sempre più anacoreta del Cerreto, sempre più Infedele a qualsiasi linea, e per questo spesso tacciato di avere il “bermoccolo” del trasformismo, Giovan Lindo I Ferretti, già araldo del punk filosovietico, poi aedo ratzingeriano, con simpatie che sono andate dalla sinistra radicale alla destra viscerale (coprendo così tutto l’arco costituzionale, e ci facciamo pure la rima ndr), smontato il teatro ippico barbarico transumante per vena seccata, si è fatto ispirare dall’ultima musa ed a fine mese dà alle stampe, anzi alle radio, anzi ancora al web, la sua ultima fatica mistico-sincretica. In cui canta di super Pontefici ed Europa sgangherata, ciancia di vaccini e vaticini con nostalgie bizantine. E come sempre i suoi fan si dividono tra chi lo considera un ruffiano e chi un venerabile.

L’imbrunire, il nuovo singolo di Giovanni Lindo Ferretti, in uscita il prossimo 31 agosto su tutte le piattaforme digitali.

Di seguito il testo.

NoMusic staff

“sogno ponti levatoi e mura a protezione

piccole patrie sempre sul chi vive

risate cristalline in gelide mattine

poi mi sveglio

il Pontefice disegna ponti in terra

il cielo: frontiera dell’economia

la scienza a convogliare il traffico

scusiamo il disagio, lavorano per noi

spettri che camminano autocertificati

finestre e balconi di balletti e canzoni

andrà tutto bene Imagine

avremo il vaccino Immuni

saremo

post tutto-Anti-pronti per il Niente

l’Europa è un reliquiario di intenzioni

mercato/granserraglio/smart Bisanzio

caos democratico, alta definizione

giallo/rosso/verde/azzurro/bianco/nero

in mutazione

sogno ponti levatoi e mura a protezione

piccole patrie sempre sul chi vive

risate cristalline in gelide mattine

uno, il primo

due preti febbricitanti

tre monache claustrali

quattro esasperati

cinque affamati

sei sazi di vergogna

sette, settanta volte sette

disertori per moto interiore

orfani, vedove, sabotatori

sbandati e canaglia nel mondo di fuori

sette 70volte7 l’Occidente si fotte in diretta al tg

sette 70volte7 il vento dalle steppe eppur bisogna andar

eppur bisogna andar”