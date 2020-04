Diversamente giornalisti

Sesto libro e altro cambio di genere per Alex Bartoli, alla sesta pubblicazione con Montag Edizioni, dopo tre pubblicazioni di narrativa e due di saggistica cinematografica…sui generis.

“Giornalai santi subito”, questo il titolo, è una sit-com ambientata in edicola, tra richieste bizzarre, tormentoni, episodi improbabili e, soprattutto, richieste informazioni (l’articolo più venduto in assoluto). Non un solo dialogo inventato, assicura l’autore, che ha raccolto il proprio materiale presso “Edicola&Dintorni”, in prima linea, nel pieno centro storico di Corso Garibaldi (angolo Via Farini-Corso Garibaldi).

“Preciso che l’idea è nata diversi anni fa e che il libro è stato stampato in febbraio, qualche giorno prima che scoprissimo di essere alle prese col coronavirus. L’ho tenuto nascosto per un paio di mesi perché da ridere c’era ben poco. Ora che stiamo provando a ripartire…boh, forse è il momento giusto per un po’ di leggerezza. Forse”.

“Giornalai santi subito” è disponibile solo in versione tradizionale cartacea, in vendita presso Edicola&Dintorni (doppia sede di Corso Garibaldi e Piazza Roversi), ma può essere acquistato anche sui siti internet del settore, da quello della casa editrice a IBS, Mondadori, Libreria Universitaria, eccetera, mentre Feltrinelli e il circuito delle Librerie Coop offrono la possibilità di prenotazione e ritiro presso punto vendita.