Digitale è giovane: inizia il Summer Camp!

SUMMER CAMP – DIGITAL HORTUS AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO

Dal 3 al 28 luglio, quattro settimane dedicate ai ragazzi del futuro. Laboratori tecnologici e digitali orientati alla sostenibilità e all’economia circolare per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni.

Insegnare ai giovani un approccio più consapevole verso i dispositivi digitali di uso quotidiano, come smartphone, tablet e pc. Aiutarli a sviluppare un atteggiamento attivo e non passivo verso la tecnologia. Trasmettere l’importanza e il valore di lavorare in team evitare il rischio di isolamento digitale, orientata a sviluppare una sensibilità green.

Sono questi i principali obiettivi dell’innovativo Summer Camp – Digital Hortus, l’iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 13 anni di età, che si terrà per quattro settimane, dal 3 al 28 luglio (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16), ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro 44/c, a Reggio Emilia.

Il campo estivo, organizzato da Impact Hub Reggio Emilia – un team di imprenditori, professionisti e creativi operativo a Reggio Emilia dal 2015 – in collaborazione con Laboratorio Aperto e con il supporto di Intesa San Paolo, alternerà sessioni digital con laboratori di movimento gioco-espressivo, al fine di integrare l’educazione digitale con la capacità di socializzazione, creando un ponte ideale tra linguaggio digitale e corporeo teso alla comunicazione e al lavoro in team.

Durante le giornate insieme, i giovani verranno guidati alla scoperta delle tecnologie digitali più innovative – come robotica stampa 3D, realtà aumentata, intelligenza artificiale, coding e sound editing – che impareranno ad utilizzare, attraverso il gioco, in modo creativo e divertente, facendo acquisire loro una maggiore consapevolezza sulle potenzialità positive dei dispositivi digitali di utilizzo quotidiano,

come smartphone, tablet e pc.

Ogni settimana è dedicata a un progetto specifico e le giornate sono così organizzate: 3 ore di laboratorio digitale, 1 ora di attività motoria, 1 ora di pausa pranzo e 2 ore pomeridiane di attività organizzate.

Si comincia da lunedì 3 luglio con “Digital Birds House: progettiamo e costruiamo insieme una casetta smart per gli uccellini”. Attraverso sensori e webcam alimentati da energia green, i ragazzi verranno condotti alla scoperta dei tempi di vita della natura.

Quindi si passerà alla progettazione e costruzione di prototipi di casette per uccellini (problem solving e making) integrando tecnologia, digitale ed esercizio pratico, per con il supporto di in collaborazione con

sviluppare competenze legate al pensiero ecologico e sostenibile. Il percorso si concluderà con un’esperienza di osservazione e fotografia.

Nella seconda settimana, dal 10 al 14 luglio, ai ragazzi verranno insegnati i processi e le tecniche della coltivazione in serra idroponica automatizzata. La tecnologia applicata all’idrocoltura per la crescita di piante fuori suolo, quale efficace strumento educativo per sensibilizzare i giovani sulle buone pratiche green a basso impatto ambientale e per ridurre il consumo di risorse idriche, è l’obiettivo del laboratorio esperienziale “Digital Green House: un nuovo modo di sperimentare la natura”.

“Ecodrone musicale: miglioriamo il mondo con un drone” (pilotato da personale specializzato) è il tema della terza settimana, dal 17 al 21 luglio. Verranno spiegati il funzionamento e i componenti di un drone con il quale saranno catturate immagini di luoghi che i ragazzi potranno riprogettare – con l’utilizzo di grafica da smartphone, tablet o pc – per trasformarli in luoghi ideali, belli, puliti e funzionali. Ai ragazzi verrà insegnato a creare un web storytelling con tanto di jingle musicale finalizzato a promuovere la

cultura e la cura dell’ambiente.

La quarta settimana, dal 24 al 28 luglio, prevede la progettazione e la programmazione di un trattorino a cui insegnare a vincere ostacoli su terreni off-road.

“Digital Farm e Tractors: non solo robot” è il titolo dell’ultima settimana del Summer Camp – Digital Hortus con cui si conclude un percorso interamente dedicato allo sviluppo della conoscenza delle tecnologie digitali dei ragazzi, finalizzate alla condivisone e diffusione dei principi dell’economia circolare.

SUMMER CAMP – DIGITAL HORTUS

A chi è rivolto: ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni

Quando: dal 3 al 28 luglio 2023, dalle 9 alle 16, con possibilità di accesso già dalle ore 8.

Dove: Chiostri di San Pietro – via Emilia San Pietro, 44/c – Reggio Emilia

Costo settimanale: 160 euro (iva inclusa) per la partecipazione a tutta la giornata; 140 euro (iva inclusa) per la partecipazione solo al mattino. Per i dipendenti di aziende convenzionate, sconto di 20 euro sull’iscrizione.

Pranzo: possibilità di consumare il pranzo portato da casa o in convenzione presso la caffetteria Food in Chiostri all’interno dei Chiostri di San Pietro.

Per info e iscrizioni: https://juniordigitalschool.it/summer-camp-2023/



Email: lab@chiostrisanpietro.it