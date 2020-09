“Dentro la zona rossa”.

Il virus, il tempo, il potere.

Un intero paese, il nostro, dichiarato per quasi due mesi Zona rossa, un’area a libertà vigilata.

La Zona rossa, il simbolo di ciò cui abbiamo dovuto rinunciare e cui, forse, dovremo rinunciare in futuro.

Dentro la Zona rossa abbiamo esperito un tempo sospeso, un silenzio inconsueto ma, al contempo, vissuto la paura, subito dinamiche di potere, parlato un neolinguaggio bellico.

Il lockdown ci ha obbligati a confrontarci con le nostre paure e le nostre fragilità, coprendo i nostri volti ma al contempo mettendoci a nudo.

Non sprechiamo l’opportunità che un virus ci ha presentato, cambiamo rotta nei confronti di noi stessi e della terra. Siamo, come James Stewart, sul ponte del film “La vita è meravigliosa” di Frank Capra.

Possiamo scegliere se buttarci o fare marcia indietro, salvando noi stessi e il pianeta.

Il libro è disponibile presso la Libreria del Teatro, che intendiamo sostenere come storico presidio culturale della nostra città.

Prima presentazione giovedì 3 settembre ore 18 30 Centro Sociale Foscato.