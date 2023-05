Delrio for president. E’ lui o non è lui il futuro Governatore regionale? E’ lui, è lui…

Che volete che sia. Dopo essere stato a lungo il braccio destro di Renzi, quasi, per usare immagini evangeliche che a lui piacerebbero di sicuro, quello che è stato per Gesù il San Giovanni Battista (sperando con ciò di non venir messi all’Indice), convivere ora con Elly Schlein si potrebbe risolversi in un gioco da ragazzi.

Fonti interne e ben informate dentro al Pd ci hanno sussurrato un’eventualità che poi tanto eventuale non è visto che la vittoria di Elly ha scompaginato i piani del partito e che le inevitabili frizioni e sconvolgimenti prodotti dall’inaspettata vittoria dell’iper movimentista paladina di tutto ciò che ruota attorno all’Lgbt, pare non essere in grado al momento di produrre altri accordi. Se non quello che vorrebbe l’ex sindaco di Reggio nonché ex triplo Ministro in altrettanti governi, al secolo Graziano Delrio, l’unico candidato plausibile per il Pd alla poltrona oggi di Stefano Bonaccini. E che sarà rimessa in discussione alle elezioni regionali del 2024.

L’eventuale carica di un reggiano allo scranno più alto di viale Aldo Moro a Bologna, dove alligna appunto il quartier generale della Regione Emilia Romagna, potrebbe riflettersi in modo sensibile anche sulla girandola di candidature per la poltrona di primo cittadino del comune reggiano. Ove tuttora i giochi sono ancora aperti ma non troppo. Giochi su cui torneremo a breve in un prossimo articolo. Stay tuned.