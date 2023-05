Decreto alluvione: stop ai tributi fino a fine estate

Ce n’è per tutti i gusti parafrasando in positivo una situazione che resta di enorme emergenza e su cui la Procura di Ravenna ha tra l’altro aperto un fascicolo per disastro colposo. Due miliardi immediati non sono proprio il risultato del raschiamento del fondo del barile come si era lasciata sfuggire una preoccupata premier Meloni prima del summit coi suoi Ministri. Innanzitutto per i cittadini lo stop ai versamenti contributivi e tributari fino al 31 di agosto. Sono un centinaio i comuni alluvionati o colpiti da frane, nell’ordine delle centinaia, e restano circa 23 mila gli sfollati in regione. Sospensione delle utenze, deliberato da Arera e dei mutui, meccanismo che scatta automaticamente in caso di eventi calamitosi come da accordo con l’Abi. Poi l’assicurazione della continuità didattica poi cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni per i lavoratori di aziende ed imprese finite sott’acqua ed un una tantum fino a 3 mila euro per gli autonomi costretti ad interrompere le proprie attività. In attesa dell’arrivo del Presidente Mattarella, giovedì arriva la Von der Leyen Presidente commissione europea. Questa dunque la prima tranche per una situazione che resta difficilissima e su cui davvero non bisognerà spegnere i riflettori una volta terminata la fase emergenziale. Perché la conta dei danni deve ancora essere affrontata e si parla di cifre impressionanti.