De bustibus

Dal 17 novembre 2022 al 5 marzo 2023 un ricco calendario di eventi culturali farà da cornice allo spostamento del busto originale di Lenin al Multiplo Centro Cultura di Cavriago.

Len – in Multiplo, questo il titolo della rassegna culturale organizzata dal Comune di Cavriago per accompagnare lo spostamento del busto originale di Lenin realizzato nel 1922 e donato al Comune dall’Ambasciata a Roma dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Il busto, custodito da diversi anni nell’ex Municipio nonché ex biblioteca, fa parte della storia del paese e ogni anno sono migliaia le persone che passano da Cavriago per visitare la piazza e la copia del busto in essa collocata. Il rapporto tra Lenin e Cavriago è un avvenimento che ha segnato la storia del paese e di cui i cittadini e le cittadine cavriaghesi conservano ancora oggi preziosi ricordi. Molti di loro chiedono da tempo che l’originale sia nuovamente esposto al pubblico, ed è per questo motivo che si è deciso di renderlo nuovamente visibile a tutti immaginando una serie di eventi caratterizzati dall’utilizzo di differenti linguaggi artistici: dalla musica alla scrittura, dalla fotografia al podcast, il tutto all’insegna della riflessione storica e con la consapevolezza che si fa memoria non per volgere lo sguardo all’indietro, ma per guardare in avanti.

“Il busto di Lenin – dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni – ricorda ai cavriaghesi, che condividono con i popoli della terra la responsabilità del futuro, potrebbe essere considerato un ingombrante inciampo posto sulla via dell’individualismo imperante e degli egoismi di tutti i tipi e di tutti i tempi. Len-in Multiplo è una rassegna costruita con le persone, per le persone che prendono sul serio i propri diritti ma anche i propri doveri di cittadinanza, un’occasione di studio, confronto ed approfondimento senza pregiudizi, senza semplificazioni e senza sconti sul nostro tempo sulle sfide di ieri e quelle di oggi.”

Sarà Massimo Zamboni, con uno spettacolo musicale dal titolo “La trionferà. Letture e canzoni tra Cavriago, la terra e il cosmo” a inaugurare la rassegna il 17 novembre, alle ore 21.00, alla Multisala Novecento. Zamboni, nome storico del rock italiano, leggerà e accompagnerà in musica il suo libro “La trionferà” proprio là dove è nato. Dal cuore del paese emiliano guardando alla Terra e al Cosmo, un percorso di emancipazioni, lotte, scontri, speranze, disillusioni, passioni che scavalcano i secoli. Un evento in cui i cittadini di Cavriago potranno riconoscere e ripercorrere la storia che hanno saputo generare e portare a esempio, agli ospiti arrivati da fuori, il loro sguardo che ha sempre saputo essere al centro degli avvenimenti mondiali.

Il 27 novembre alle ore 16.30, presso la Sala Grande del Multiplo, sarà presentato il libro di Orietta Moscatelli “Putin e putinismo in guerra” (Salerno Editrice). Partendo dalla guerra in Ucraina, l’autrice ha provato a raccontare la possibile traiettoria della Russia, ma con un punto di vista interno, perché il compito di chi si occupa di geopolitica è vestire i panni dell’altro, evitando semplificazioni ed etichette. Orietta Moscatelli si occupa di Russia da tre decenni. Laureata all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha studiato, vissuto e lavorato a Mosca. È analista della rivista di geopolitica «Limes», caporedattore esteri dell’agenzia Askanews, collabora con la Scuola di geopolitica di «Limes» e con altre realtà che si occupano dell’aera post-sovietica. A dialogare con l’autrice sarà presente il giornalista Pierluigi Senatore. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Carmen Zanti. Il programma di “Len-in Multiplo” (che sarà comunicato nella sua versione completa e definitiva nei prossimi giorni), dopo le prime due anticipazioni di novembre, si svilupperà nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, con eventi importanti e con il coinvolgimento di personaggi di spicco del panorama culturale italiano come Gianfranco Pasquino e Vauro Senesi. Lo spostamento del busto, evento conclusivo della rassegna, si terrà domenica 5 marzo al Multiplo di Cavriago.